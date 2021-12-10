الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أمن القاهرة» يضبط مسئولا بأحد أحياء القاهرة لبيعه أحرازا متحفظًا عليها

متهم
متهم

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على مسئول بأحد الأحياء بالقاهرة، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين ببيع كمية من الأخشاب والحديد المتحفظ عليها كأحراز بالحي لصالحهم.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث المرافق بمديرية أمن القاهرة قيام (مدير الإشغالات والإعلانات بأحد الأحياء بالقاهرة) بالاستيلاء على كمية من الأخشاب والحديد المتحفظ عليها كأحراز الإشغالات بالحي عمله والمتحصلة من إزالة الإعلانات المخالفة بالطرق العامة والمكلف ببيعها من خلال الجهات المختصة والتصرف فيها بالبيع لصالحه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بقيامه بالاستيلاء على الأحراز المتحفظ عليها بمخزن الحى عمله بالاشتراك مع (القائم بأعمال رئيس الحى) والتصرف فيها بالبيع بالاستعانة بموظف الإشغالات بالحي، لأحد تجار الخردة، وأضاف بتحصل الثانى منه على (مبلغ مالى) من متحصلات بيع تلك الأحراز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثانى والثالث، وبمواجهتهما أنكر الثانى ما جاء بأقوال الأول، وأقر الثالث ببيع الأحراز المستولى عليها بتكليف من المتهم المذكور والتحصل عليها من مخزن الحى عمله مقابل مبالغ مالية، وقدم مبلغا ماليا حصيلة آخر عملية بيع ونفى علمه بقيام المتهم بالاستيلاء على الأحراز لصالحه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية بالقاهرة مسئول أحد الأحياء ببيع الأخشاب والحديد إحراز

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