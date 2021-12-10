بتعاملات 12 مليون جنيه.. ضبط صاحب شركة يتاجر في العملة بالإسكندرية

ضبطت مباحث الأموال العامة أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

- نتائج التحريات

و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صاحب ومدير شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، الصادرة منها لأشخاص من تلك الدولة فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلى ( ATM) داخل تلك الدولة.

- تفاصيل الواقعة

و يقوم المذكور بالاتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة، على استخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بأشخاص مقيمين بتلك الدولة فى إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع(POS)، الخاصة بإحدى الشركات لتجارة الأجهزة الكهربائية المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك ، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك وتسليمها لعملائه من تلك الدولة مقابل حصوله على نسبة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ مالى – 3 ماكينات نقاط البيع ""POS والتى تستخدم فى نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين 12 مليون جنيه.