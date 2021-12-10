الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بتعاملات 12 مليون جنيه.. ضبط صاحب شركة يتاجر في العملة بالإسكندرية

ضبط صاحب شركة يتاجر
ضبط صاحب شركة يتاجر في العملة

ضبطت مباحث الأموال العامة أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

 - نتائج التحريات

و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صاحب ومدير شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، الصادرة منها لأشخاص من تلك الدولة فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلى ( ATM) داخل تلك الدولة.

- تفاصيل الواقعة 

 و يقوم المذكور بالاتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة، على استخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بأشخاص مقيمين بتلك الدولة فى إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع(POS)، الخاصة بإحدى الشركات لتجارة الأجهزة الكهربائية المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك ، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك وتسليمها لعملائه من تلك الدولة مقابل حصوله على نسبة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ مالى – 3 ماكينات نقاط البيع ""POS والتى تستخدم فى نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين 12 مليون جنيه.

مباحث الأموال العامة أحد الأشخاص الإسكندرية الاتجار النقد الأجنبي التحويلات المالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

رسميا.. تسليم شهادة التصرفات العقارية خلال 72 ساعة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

انخفاض فى الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

بالتفاصيل.. سيدة تشهد على «أبناء شقيقها» بمحاولة قتل ابنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

استعداد عسكري.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلي في أمريكا؟

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب الأقصى

فلسطين تطالب بفرض عقوبات دولية على سلطات الاحتلال الإسرائيلى