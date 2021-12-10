محافظ مطروح: إنشاء 16 سدا اسمنتيا وتوزيع تقاوى الشعير لزراعة 4000 فدان

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تم خلال عامي 2020 و2021 إنشاء 16 سدا أسمنتيا بكمية 1602.61 م3، لتنمية 2 كيلو طولى لوادي، وصيانة وتطوير السدود الأسمنتية بالوديان بعدد 44 سدا وإنشاء 2 محطة تحلية سعة إنتاج 50م3/يوم لكل محطة والتوسع فى انشاء مزارع جديدة (زيتون) بمساحة 750 فدان بالإضافة إلى الممارسات الزراعية، وتطبيق المكافحة الحيوية فى مساحة 400 فدان زيتون وتحسين دخل المرأة البدوية فى المجتمعات المحلية من خلال انشطة مدرة للدخل .

وأوضح محافظ مطروح، أنه تم حصاد وتخزين مياه الأمطار بغرض الشرب للإنسان والحيوان والاستخدام المنزلى والري التكميلي للخضر والمحاصيل حيث تم إنشاء 482 بئر نشو بسعة 51191.2 م3 وتطهير 149 بئر روماني بسعة 87325.4 م3، وتطهير وصيانة 69 بئر نشو بسعة 12373 م3، مضيفا أنه تم التوسع فى انتاج شتلات المراعى ومزارع البانيكم وإجراء البحوث التطبيقية فى مجال محاصيل الحبوب الشتوية والمراعى والإنتاج الحيوانى والأراضي والمياه والحاصلات البستانية والمكافحة الحيوية والنظم الزراعية،

وتحسين حالة المراعى الطبيعية والثروة الحيوانية والقوافل البيطرية والإنتاج النباتى من خلال تنفيذ عدة برامج إرشادية وتنموية للمجتمعات المحلية.



وتابع أنه تم توزيع تقاوى الشعير لزراعة 4000 فدان والاستزراع السمكى، و انتاج وتفريخ أسماك البلطى النيلى تحت الظروف الصحراوية ، مشيرا إلى أنه بالتوازى قام جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربي، بإنشاء قرية بدوية مكونه من 12 مسكنا بدويا بقرية بهى الدين بسيوة ، والإنتهاء من 2649 آبار زراعات، و467 بئر دورات مياه، و539 سد مباني، و70 صيانة آبار رمانى، وذلك فى مكافحة التصحر بمطروح.

كذلك إنشاء بئر عميق بالدكرور بمدينة سيوة، مؤكدا أنه تم إنشاء بئر ارتوازى عميق بقرية أم الصغير بمدينة سيوة وتنفيذ مشروعات، أبار تخزين مياه الأمطار لتنمية القرى الأكثر احتياجاً بقرى الزغيرات والزويدة والقطرانى .