بتوجيهات الرئيس السيسي.. تيسيرات لسفر العمالة المصرية في الأردن

بحثت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تيسيرات خاصة بسفر العمالة المصرية في الأردن، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية، وذلك على خلفية ما ورد إلى وزارة الهجرة من مناشدات نتيجة لتفعيل قرار الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة، بحصر نقل العمالة المصرية بكافة أنواعها بخط نويبع–العقبة.

ومن ناحيتها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتلبية احتياجات ومناشدات المصريين بالخارج، وفي هذا الإطار استجابت وزارة الهجرة على وجه السرعة لمناشدات العمالة المصرية في الأردن لإيجاد عدد من التيسيرات الخاصة بسفر العبور على خلفية تفعيل قرار الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة، بحصر نقل العمالة المصرية بكافة أنواعها.

وأكدت وزيرة الهجرة على الاحترام الكامل لقرارات المملكة الأردنية الشقيقة، وأعربت عن امتنانها للتعاون والتنسيق مع الجانب الأردني ووزارة النقل المصرية للعمل على إيجاد تيسيرات أمام العمالة المصرية في هذا الجانب بما يسمح لهم بالسفر والعبور من وإلى المملكة الأردنية، وفق ما يتم الاتفاق عليه مع الجانب الأردني.

وأكد الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل أن اتفاقية إنشاء شركة الجسر العربي الموقعة بين مصر والأردن، نصت على أن يكون السفر بحرا بين الدولتين سواء من مصر إلى الأردن أو العكس عن طريق شركة الجسر العربي، حيث هناك وسائل أخرى من الممكن أن يقوم العمال بالسفر من خلالها في رحلة العودة من الأردن إلى مصر وهو أمر اختياري يرجع إلى الراكب، وتقوم شركة الجسر العربي بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية التي تمتد خطوط شبكتها إلى 10 آلاف كم في مختلف ربوع الجمهورية، لإمكانية حجز تذاكر السفر للجسر العربي إلى الأردن من خلال محطات السكك الحديدية، حيث توجد تذكرة موحدة حاليا بين الجسر العربي والسوبرجيت وجارٍ تنفيذ الإجراءات الخاصة بتفعيلها بين الجسر العربي وسكك حديد مصر.

وأضاف أن شركة الجسر العربي للملاحة قد أعلنت بعد تحديد الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، لاعتبار ميناء نويبع المصري فقط، نقطة موحدة لنقل العمالة المصرية المتوجهة إلى الأردن اعتبارا من تاريخ 1-12-2021 وأنه قد تم اعتماد عدد كاف من المكاتب السياحة للحجز والمنتشرة في كافة المحافظات المصرية، بالتعاون مع شركه سوبر جيت للنقل البري وشركة شرق الدلتا كما يمكن للمسافرين الحجز عن طريق الموقع الالكتروني للشركة www.abmaritime.com.jo.

شركة الجسر العربي للملاحة هي نتاج الاتفاق بين مصر والأردن والعراق، حيث تم تأسيسها في نوفمبر عام 1985، وتقوم بتسيير رحلات بين الدول الثلاث.