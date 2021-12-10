الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد يدعمان الإصلاحات الاقتصادية والنقدية فى اليمن

أكد سفراء دول الاتحاد الأوروبي في اليمن الخميس دعم أوروبا "لإصلاحات اقتصادية ونقدية وهيكلية شاملة وطموحة في اليمن"، وسط أزمة اقتصادية وانهيار قياسي غير مسبوق للعملة المحلية.

وقال بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن إن سفراء الاتحاد عبروا خلال لقائهم اليوم الخميس بالمحافظ الجديد للبنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي عن دعمهم الكامل لإجراء تلك الإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة ولمصلحة جميع اليمنيين.

وأكدت نائبة سفير الاتحاد الأوربي ماريو لاسلي والسفراء استمرار دعم الاتحاد المالي والفني لليمن وبما يساهم في تحسين معيشة الشعب وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الحرب المستمرة لسبعة أعوام.

وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مساء الإثنين قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، وشمل القرار تعيين محافظ ونائب محافظ جديدين للبنك.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن محافظ البنك المركزي ناقش عبر الفيديو مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، ألبرت لاينر ريس وممثل المقيم غازي شبيكات الموضوعات التي تضمنها تقرير الصندوق عن الأوضاع الاقتصادية في اليمن في ظل تطورات أسعار الصرف والتضخم وتمويل عجز الموازنة وآليات العلاج.

وشدد المحافظ على جدية الدولة والحكومة في السير في عملية الإصلاحات باعتبارها ضرورة لا تقبل التأجيل في هذه المرحلة التي تعد الأصعب ومنها إصلاح المالية العامة في شقيها الإيرادات والإنفاق وكذلك تقليص العجز في الموازنة وتمويله عبر البنك المركزي إلى أقصى حد ممكن.