الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

11 إصدارًا فى الدورة 28 لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

كتب
كتب

يصدر مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثامنة والعشرين، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، 11 إصدارا تم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي بالمجلس الأعلى للثقافة.

قدمت المؤتمر المذيعة أمل نعمان وحضره مديرا المهرجان الدكتور محمد الشافعي والفنان سعيد قابيل، والإصدارات هي: "ست مسرحيات إسبانية عن الأطفال والشباب، ترجمة الدكتور خالد سالم أستاذ الأدب الإسباني، ويضم خمس مسرحيات للأطفال ومسرحية واحدة للشباب منها: مسرحية (سحر المسرح ) للمؤلف بيثنتي أراندا بيثكايينو، ومسرحية (أطلبه من النجوم) خوسيه مانويل أرياس، ومسرحية (الإسطبل) للمؤلف أنطونيو بارّوسو، ومسرحية (يحيا الناس) للمؤلف ألفونسو اوركاس ارّويُّو، ومسرحية (الشطيرة) للمؤلف فرهدلاك، ومسرحية ( كلمات القرد الأبيض) الأخيرة وهي للشباب خوان مايورغا.

وأضاف سعيد قابيل: كما يترجم الدكتور خالد سالم مسرحيتين إسبانيتين عن الأندلس وهي مسرحية: (زهراء الأندلس المفضلة) للكاتبة الإسبانية أنطونيا بوينو، ومسرحية (رأس الحكمة) للمؤلف خيسوس كامبوس غارثيا، كما تترجم الدكتورة نسمة سالم مدرس الأدب الإنجليزي بكلية التربية جامعة ٦ أكتوبر مسرحية "الإنسان"، وهي مسرحية من العصور الوسطى، ومسرحية أخرى بعنوان "امرأة بلا أهمية" للكاتب أوسكار وايلد.

وأضاف سعيد قابيل: من الإصدارات المهمة أيضا كتاب عن الدكتور فوزي فهمي الذي تحمل الدورة الثامنة والعشرين اسمه تحت عنوان: "ورقة وارفة في خريف الريادة" يتضمن سيرته وإنجازاته في مجال المسرح من إعداد وتقديم الدكتور مصطفى سليم ، بالإضافة  لكتاب "أبحاث المهرجان" إعداد ليليت فهمي ورامز عمار، وكتاب عن المكرمين إعداد "يسري حسان"، وهناك أيضا مشروع مراجعات إصدارات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ويتضمن أربعة كتب: منها كتابين إعداد الناقد باسم صادق بعنوان المسرح والبلدان (الجزء الأول) الشرق، والمسرح والبلدان (الجزء الثاني) الغرب، وإصدار آخر من إعداد الناقد أحمد خميس بعنوان التيارات المسرحية، والإصدار الرابع  إعداد عمر توفيق بعنوان "التمثيل والتجريب".

يشار إلى أن الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى تحمل اسم الراحل الدكتور فوزي فهمي، وتقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من: الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، والفنان سعيد قابيل، مديرا للمهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل.

الاصدار
الاصدار
كرم جمال الرى مؤتمر صحفي مذيع

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