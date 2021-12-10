الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

على المصيلحى: ارتفاع بالعالم أجمع

وزير التموين والتجارة
وزير التموين والتجارة الداخلية

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي أن ارتفاع الأسعار ليس في مصر فقط بل العالم أجمع وتأثرت أمريكا وكل الدول بالأزمة.

وأشار وزير التموين، في مقابلة مع الإعلامي "خالد ميري" مقدم برنامج " كلمة السر" عبر فضائية "صدى البلد"،  إلى أن أوروبا والبرازيل تأثرا إنتاجيا بسبب إغلاق كورونا وتأثير أزمة الجائحة بصورة كبيرة، ومع العودة من الغلق كانت الرغبة في تعويض فترة الغلق، ولذلك زاد الاستهلاك وارتفع سعر البترول عالميا بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن السكر تم استخدامه لتوليد الطاقة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الشحن أثر أيضا على الأسعار وارتفعت التكلفة 10 أضعاف مع عودة الإنتاج مرة أخرى بعد فترة من الغلق بسبب كورونا.

ولفت إلى وجود تنسيق كامل مع وزارتي الزراعة والري، ويوجد لجنة عليا للسياسات الزراعية وتم عرض مفهوم الاكتفاء الذاتي النسبي، مبينا أنه تم الوصول العام الماضي إلى 87% اكتفاء ذاتيا من السكر بعد زيادة مساحة البنجر المنزرعة، فضلا عن رفع إنتاجية فدان القصب.

وأوضح أنه يوجد 9 ملايين فدان يتم زراعتها وكمية مياه محددة للاستخدام في الزراعة، وأنه تم الوصول حاليا إلى 55% من الاكتفاء الذاتي من محصول القمح.

وقال وزير التموين إن هناك 42 مليون شخص يستفيدون من دعم السلع و21 مليونا يستفيدون من الخبز، مؤكدا أن الدولة تراعي درجة احتياج المواطنين في توزيع الدعم، مطالبا المواطنين الذين لا يحتاجون البطاقة التموينية بتركها للمستحقين.

وشدد على أنه من المستحيل الآن وجود أخطاء في بطاقات التموين، مشيرا إلى أنه لا يمكن أيضا إضافة مواليد جديدة على بطاقات التموين إلا بعد تحديد الاستهداف والمستحقين، كما وجه الرئيس السيسي بترابط قواعد البيانات في كل الجهات.
 

مصر قدم الاعلام البرازيل أمريكا الداخلية ارتفاع الأسعار زراعية المواطنين البترول بطاقة التموين البطاقة التموينية إعلام استهداف بطاقات التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

الإفتاء ترد: ابنى عاق ولا يسمع كلامى وادعو عليه.. هل مذنبة؟

تحذير من انتشار الضباب والجليد ف المملكة المتحدة بسبب موجات الصقيع

مسؤول إيرانى: لا يمكن للغرب التحدث إلى إيران بلغة القوة

«ميتا» تتخذ خطوة أخرى تجاه مشروع الفضاء الافتراضى ميتافيرس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إعمار غزة وحل الدولتين.. تفاصيل مباحثات شكري ونظيره الإسرائيلي

لابيد: أشكر "السيسى" على مساهمته ذات الأبعاد التاريخية للمنطقة

ضمن مساعى إحياء السلام.. شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى (صور)