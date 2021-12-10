على المصيلحى: ارتفاع بالعالم أجمع

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي أن ارتفاع الأسعار ليس في مصر فقط بل العالم أجمع وتأثرت أمريكا وكل الدول بالأزمة.

وأشار وزير التموين، في مقابلة مع الإعلامي "خالد ميري" مقدم برنامج " كلمة السر" عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن أوروبا والبرازيل تأثرا إنتاجيا بسبب إغلاق كورونا وتأثير أزمة الجائحة بصورة كبيرة، ومع العودة من الغلق كانت الرغبة في تعويض فترة الغلق، ولذلك زاد الاستهلاك وارتفع سعر البترول عالميا بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن السكر تم استخدامه لتوليد الطاقة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الشحن أثر أيضا على الأسعار وارتفعت التكلفة 10 أضعاف مع عودة الإنتاج مرة أخرى بعد فترة من الغلق بسبب كورونا.

ولفت إلى وجود تنسيق كامل مع وزارتي الزراعة والري، ويوجد لجنة عليا للسياسات الزراعية وتم عرض مفهوم الاكتفاء الذاتي النسبي، مبينا أنه تم الوصول العام الماضي إلى 87% اكتفاء ذاتيا من السكر بعد زيادة مساحة البنجر المنزرعة، فضلا عن رفع إنتاجية فدان القصب.

وأوضح أنه يوجد 9 ملايين فدان يتم زراعتها وكمية مياه محددة للاستخدام في الزراعة، وأنه تم الوصول حاليا إلى 55% من الاكتفاء الذاتي من محصول القمح.

وقال وزير التموين إن هناك 42 مليون شخص يستفيدون من دعم السلع و21 مليونا يستفيدون من الخبز، مؤكدا أن الدولة تراعي درجة احتياج المواطنين في توزيع الدعم، مطالبا المواطنين الذين لا يحتاجون البطاقة التموينية بتركها للمستحقين.

وشدد على أنه من المستحيل الآن وجود أخطاء في بطاقات التموين، مشيرا إلى أنه لا يمكن أيضا إضافة مواليد جديدة على بطاقات التموين إلا بعد تحديد الاستهداف والمستحقين، كما وجه الرئيس السيسي بترابط قواعد البيانات في كل الجهات.

