نفين القباج: مليون جنيه لدعم ذوى الهمم بالمشروعات الفنية والمسرحية

شهد مسرح كلية التربية بجامعة عين شمس، مساء أمس فعاليات مبادرة "عالم موازي" لدعم ذو الهمم والقدرات الخاصة، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نفين القباج، وحضور عدد من مشاهير الفن والمجتمع على رأسهم الإعلامي خيري رمضان، والفنان محمد داغر.

وعلى نشيد “بلادي بلادي” انطلق حفل العرض الأول لمسلسل “القضية 404” لذوي الهمم، كما تم عرض في البداية فيلم وثائقي عن أبطال مسلسل القضية 404 وكيف شهد العمل النور ليصبح أول عمل يناقش مشكلات ذوي القدرات الخاصة بأنفسهم.

شاركت القباج أبطال العمل الصور التذكارية، خلال تواجدها علي السجادة الحمراء، وتبادل الابتسامات والأحاديث.

من جانبها أعربت القباج عن سعادتها بإطلاق مسلسل "القضية 404" والتي يجسدها أبطال من ذو الهمم وأخراج محمد الأنصاري.

وأعلنت خلال كلمتها دعم الوزارة للمبادرة بمليون جنيه من أجل تنمية ذو الهمم وتشجيهم علي العمل بالمشروعات الفنية، والأعمال الدرامية، من أجل دمجهم في المجتمع بالشكل الذي يحترم قدراتهم ومواهبهم.

وتضمن الحفل تسليم جوائز لأبطال المسلسل، بالإضافة إلى التقاط بعض الصور التذكارية مع الوزيرة التي لم تبخل علي المشاركة وتقديم الدعم المعنوي لهؤلاء الأبطال.

فعاليات مبادرة عالم موازي



محمد داغر.. تجربة فريدة من نوعها واتمني مشاركتهم في الأعمال العامة

وأكد الفنان محمد داغر، أن تجربة القضية 404 لذوي الهمم، هي من التجارب الملهمة، التي تساعد في دمجهم بالمجتمع بصورة كبيرة.

وأضاف داغر، أنه جسد بمسلسله الأخير السيدة زينب، دور شخص من ذوي القدرات الخاصة، مشيرا أنه يعي مشاكلهم وأنهم أفضل في إيصالها للأخرين.

فعاليات مبادرة عالم موازي



علي الألفي: "مبسوط بمشاركتي"

وأوضح المطرب علي الألفي، مغني الحفل الاستعراضي لمسلسل القضية 404، أنه سعيد بالمشاركة في مثل هذه الأعمال التي تتبني هؤلاء الأبطال.

وأشار إلى أن الدولة تقف في ظهر ذوي الهمم، الأمر الذي يساعد في تحسين حالتهم النفسية.