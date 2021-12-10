الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

بارزانى يبحث هاتفيا مع وزيرة الداخلية البريطانية أوضاع المهاجرين الكرد فى أوروبا

مسرور بارزاني
مسرور بارزاني

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراقي مسرور بارزاني هاتفياً مع وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أوضاع المهاجرين الكرد في أوروبا.


واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - ضرورة التنسيق والتعاون المشترك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد العصابات والمهربين الذين يخدعون ويضللون المهاجرين.


وشدد بارزاني على أهمية التنسيق بين بريطانيا وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل لمشكلة المهاجرين، مشيرا إلى أن تهديدات الإرهاب ومخاطره وعدم استقرار الوضع الأمني أحد أسباب ازدياد الهجرة.

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