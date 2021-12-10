كندا تشارك فى اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع فى ليفربول

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أنها ستشارك بجانب وزير التنمية الدولية الكندي، هارجيت ساجان، في اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لمجموعة السبع في ليفربول بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر الجاري.

ويتطلع الوزيران جولي وساجان إلى مواءمة الجهود الكندية مع الشركاء بشأن عدد من الأولويات، بما في ذلك زيادة الوصول إلى لقاحات كوفيد-19، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم النمو الاقتصادي العالمي، وفقا لبيان صادر من الخارجية الكندية.

كما يناقش الوزراء الاستجابات المنسقة للتهديدات التي تتعرض لها حقوق الإنسان والديمقراطية، بجانب يتبادل وزراء مجموعة السبع وجهات النظر حول القضايا الجيوسياسية الملحة، بما في ذلك أفغانستان والصين وإثيوبيا وإيران وميانمار وكوريا الشمالية وروسيا والسودان وأوكرانيا.

وقالت وزيرة الخاجية الكندية: "يسمح لنا هذا الاجتماع مع شركاء وضيوف مجموعة السبع بمواصلة العمل نحو استجابة عالمية منسقة للتحديات المستمرة التي يفرضها كوفيد-19. أتطلع إلى إجراء مناقشات مهمة مع زملائي والبحث عن حلول حقيقية لبعض أكثر القضايا إلحاحا في عصرنا".

ومن المقرر أن يحضر القمة، بجانب كندا، ممثلون من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول من رابطة دول جنوب شرق آسيا للمرة الأولى.

وعلى صعيد آخر، سجلت كندا 2479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 8 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و813 ألفا و304 إصابات، والوفيات إلى 29 ألفا و819 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 61 مليونا و934 ألفا و451 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ووضعت الحكومة الكندية، حواجز إضافية لشروط الدخول للركاب القادمين، سواء من السياح الأجانب أو الكنديين العائدين من السفر، بسبب مخاوف من سلالة "أوميكرون" المتحورة عن فيروس "كورونا".