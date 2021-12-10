باحث أمريكى: انقراض جماعى سادس فى الأرض بحلول عام 2100

قد يواجه كوكب الأرض حدثًا خطيرًا يؤدي إلى انقراض جماعي بحلول عام 2100، وفق ما حذر منه عالم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مضيفًا أن تغير المناخ يدفع محيطاتنا إلى حافة الانهيار.



وأضاف البروفيسور دانيال روثمان أن خمسة انقراضات جماعية حدثت على الأقل في الماضي، مدفوعة بظواهر كونية وطبيعية.



ويقدر العلماء أن ما يصل إلى 99.9 في المائة من جميع أشكال الحياة النباتية والحيوانية قد تم القضاء عليها.



وحدث الانقراض الأخير، وهو ما يسمى بالانقراض الطباشيري الثالث، منذ حوالي 66 مليون سنة عندما ضرب كويكب قاتل الكوكب قبالة سواحل المكسيك الحديثة.



لم يقتصر الأمر على الانقراض الطباشيري فجأة الذي أنهى عهد الديناصورات، بل قضى على ما يصل إلى 75% من الحياة على الأرض في تلك المرحلة.



ويخشى العديد من العلماء أن مصيرًا مشابهًا قد ينتظرنا في المستقبل، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن البشر قد يكون لهم يد في زوال الكوكب.



وفقًا لعالم الجيوفيزياء روثمان، فإن النشاط البشري لديه القدرة على تعطيل دورة الكربون العالمية والتسبب في كارثة بيئية مدتها 10000 عام.



وفي إحدى الدراسات المنشورة في مجلة "ساينس ادفانسيس"، قال روثمان إنه حلل التغييرات التي طرأت على دورة الكربون على مدار الـ 540 مليون سنة الماضية، بما في ذلك الانقراضات الجماعية الخمس الماضية.



بناءً على بحثه، ادعى البروفيسور روثمان أن الأرض يمكن أن تدخل "منطقة غير مدروسة" بحلول عام 2100، مما يؤدي إلى كارثة على مستوى الكوكب يمكن أن تستمر حتى 10000 عام.



يشعر عالم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالقلق بشأن كمية الكربون التي تترسب في المحيطات نتيجة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من صنع الإنسان.



كما أن وجود الكثير من الكربون في المحيط يجعل المياه حمضية للغاية ومن المحتمل أن تكون غير مضيافة للعديد من أنواع الحيوانات.



وفقًا للبروفيسور روثمان، ارتبطت أربعة على الأقل من حالات الانقراض الجماعي الخمس الماضية بزيادة معدل تغير دورة الكربون.



وهو يعتقد أن البشر يضخون الكثير من الكربون في الغلاف الجوي، أسرع مما كان عليه الحال في الأحداث الجيولوجية الماضية وعلى نطاقات زمنية أقصر بكثير.



ويقدر البروفيسور روثمان حجم الكربون في المحيط بحوالي 300 جيجا طن لكل قرن.



ولسوء الحظ، تشير بعض التقديرات إلى أن الأرض في طريقها لإضافة ما يصل إلى 500 جيجا طن بحلول عام 2100.



وقال روثمان: "تمثل الانقراضات الجماعية نوعًا من سلسلة من ردود الفعل الإيجابية التي تتسبب في انهيار النظام البيئي العالمي".



وأضاف: "ما نراه اليوم خطير للغاية؛ ومع ذلك، لا أعرف كم هو ضروري لنقلنا إلى نقطة التحول التي من شأنها أن تخلق كارثة عالمية للنظام البيئي العالمي".