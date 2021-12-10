آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر اليوم الجمعة 10-12-2021

نستعرض لكم فى هذا التقرير مستجدات فيروس كورونا في مصر اليوم الجمعة 10-12-2021، حيث ترتفع عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع ( جوجل ) من قبل المواطنين الكبار منهم والصغار عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر خصوصاً بعد ظهور المتحور الجديد فيروس “ اوميكرون ” الذي ظهر بدايةً من جنوب أفريقيا وبدء في التفشي تدريجياً في معظم الدول، مما جعل الكثير هنا في مصر في حالة قلق شديد حيث بدأت عمليات البحث بشكل كبير على هل من الممكن أن يظهر المتحور الجديد فيروس “ اوميكرون ” ؟

مستجدات فيروس كورونا في مصر اليوم الجمعة 2021

حيث أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، أن الصحة تقوم بتوسيع دائرة فحص الـ pcr لأكبر عدد ممكن للمواطنين، ومن يثبت عليه ظهور اعراض الفيروس الجديد المتحور “ اوميكرون ” سيجى له تحليل جيني حتى نتمكن من معرفة هل هو اوميكرون أو فيروس كورونا.

ولمعرفة كل ما صدر من وزارة الصحة اليوم تابع من خلال " الدستور " في تقرير مفصل عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

مع ظهور المتحور الجديد فيروس “ اوميكرون ” تستمر جهود وزارة الصحة والسكان في تطعيم 31 ألفاً و700 مواطن خوفاً على صحتهم أو للتعرض للفيروس كورونا أو بالفيروس الجديد اوميكرون بمحطات مترو الأنفاق والقطارات، وذلك ضمن حملة “ معاً نطمئن.. سجل الآن ” وتعتبر تلك الخطة ليست الأولى من وزارة الصحة والسكان، حيث بدأت الصحة بنشر الوعي لدى المواطن خوفاً من تفشي العدوى الجديدة ما بين المواطنين ومن خلال التأكد من الإجراءات الوقائية والاحترازية مثل إرتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي.

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حيث أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، أن القوافل الطبية تقوم بعملها في القرى وباقي المحافظات من خلال التأكد من الإجراءات الوقائية والاحترازية وأيضاً تطعيم المواطنين ومتابعة حالتهم الصحية.

بيان وزارة الصحة حول عدد الإصابات بفيروس كورونا فى مصر يوم الخميس 9-12-2021

وأطلقت وزارة الصحة والسكان 5 قوافل طبيه وفقاً لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تحت مسمى مبادرة “ حياة كريمة ” للكشف والعلاج بالمجان في عدد من التخصصات الطبية، وما زالت وزارة الصحة تقوم بإرشاد المواطنين يومياً لتلقي اللقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة المواطنين منعاً للتفشي.

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