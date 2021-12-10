الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر اليوم الجمعة 10-12-2021

كورونا في مصر
كورونا في مصر

نستعرض لكم فى هذا التقرير مستجدات فيروس كورونا في مصر اليوم الجمعة 10-12-2021، حيث ترتفع عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع ( جوجل ) من قبل المواطنين الكبار منهم والصغار عن  آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر خصوصاً بعد ظهور المتحور الجديد فيروس “ اوميكرون ” الذي ظهر بدايةً من جنوب أفريقيا وبدء في التفشي تدريجياً في معظم الدول، مما جعل الكثير هنا في مصر في حالة قلق شديد حيث بدأت عمليات البحث بشكل كبير على هل من الممكن أن يظهر المتحور الجديد فيروس “ اوميكرون ” ؟

مستجدات فيروس كورونا في مصر اليوم الجمعة 2021

حيث أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، أن الصحة تقوم بتوسيع دائرة فحص الـ pcr لأكبر عدد ممكن للمواطنين، ومن يثبت عليه ظهور اعراض الفيروس الجديد المتحور “ اوميكرون ” سيجى له تحليل جيني حتى نتمكن من معرفة هل هو اوميكرون أو فيروس كورونا.

ولمعرفة كل ما صدر من وزارة الصحة اليوم تابع من خلال " الدستور " في تقرير مفصل عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

مع ظهور المتحور الجديد فيروس “ اوميكرون ” تستمر جهود وزارة الصحة والسكان في تطعيم 31 ألفاً و700 مواطن خوفاً على صحتهم أو للتعرض للفيروس كورونا أو بالفيروس الجديد اوميكرون بمحطات مترو الأنفاق والقطارات، وذلك ضمن حملة “ معاً نطمئن.. سجل الآن ” وتعتبر تلك الخطة ليست الأولى من وزارة الصحة والسكان، حيث بدأت الصحة بنشر الوعي لدى المواطن خوفاً من تفشي العدوى الجديدة ما بين المواطنين ومن خلال التأكد من الإجراءات الوقائية والاحترازية مثل إرتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي.

يهمك أيضًا |

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

«فايزر»: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تعمل على تحييد متحور «أوميكرون»

كورونا في مصر

حيث أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، أن القوافل الطبية تقوم بعملها في القرى وباقي المحافظات من خلال التأكد من الإجراءات الوقائية والاحترازية وأيضاً تطعيم المواطنين ومتابعة حالتهم الصحية.

بيان وزارة الصحة حول عدد الإصابات بفيروس كورونا فى مصر يوم الخميس 9-12-2021

وأطلقت وزارة الصحة والسكان 5 قوافل طبيه وفقاً لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تحت مسمى مبادرة “ حياة كريمة ” للكشف والعلاج بالمجان في عدد من التخصصات الطبية، وما زالت وزارة الصحة تقوم بإرشاد المواطنين يومياً لتلقي اللقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة المواطنين منعاً للتفشي.

اقرأ أيضاً

الجدول المنظم لصرف رواتب موظفي الدولة عن شهر ديسمبر

«الصحة»: تقديم الخدمات الطبية لـ113 ألف مواطن فوق 65 عاما

سنغافورة: تسجيل إصابتين بـ«أوميكرون» رغم تلقي الجرعة المعززة ضد كورونا

كورونا في مصر أوميكرون فيروس كورونا مستجدات فيروس كورونا في مصر وزارة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

انخفاض فى الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

ميقاتى: طلب دعم عاجل من القاهرة بمجال الغاز الطبيعى لتوليد الكهرباء

«كنت بقسم مع التجار».. اعترافات مسؤول حي في القاهرة متهم ببيع الأحراز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب بفرض عقوبات دولية على سلطات الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تمدد حظر دخول السياح إلى أراضيها بسبب أوميكرون

ترامب فى هجوم على نتنياهو: كنت أحبه لكنه خاننى.. ما التفاصيل؟