الخميس 09 ديسمبر 2021
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فن

ياسمين عبدالعزيز: من بعد «اللى مالوش كبير» مشوفتش يوم عدل

جريدة الدستور

أكد النجم أحمد العوضي أنه وزوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز، رفضا العمل سويا في أي عمل فني، وعند عرض مسلسل "اللي ملوش كبير"، رفضا للغاية في البداية.

وأضافت ياسمين عبدالعزيز، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" مساء اليوم الخميس: "قلت للمنتج إن المسلسل ده هيكون سبب طلاقي من أحمد، وهيعمل مشاكل بينا"، موضحة أنه صمم أن المسلسل سيكون من أنجح ما يكون.

 

ولفتت إلى أنها لم تكن تريد أن تقوم بعمل مسلسل بعد "ونحب تاني ليه" وتريد الاتجاه إلى السينما، لكن جائحة كورونا فرضت عليها الاستكمال في المسلسلات.

 

من جانبه، قال العوضي، إنهما كانا في "شد وجذب" وقت تصوير البرنامج باستمرار، عدا المشاهد الرومانسية، لتختتم ياسمين: "من بعد المسلسل ده مشوفتش يوم عدل، تعب وأزمات ومرض".

حلقة ياسمين والعوضي ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي منى الشاذلي cbc

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