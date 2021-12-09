وزير سنغافوري يدعو إلى العمل معًا لمعالجة تغير المناخ

أكد وزير المالية السنغافوري لورانس وونج، الخميس، حاجة بلاده إلى التخطيط لمستقبل ما بعد وباء كورونا، حيث سيكون تغير المناخ تحديًا كبيرًا، داعيًا في الوقت ذاته، حكومات العالم والشركات إلى التعاون والعمل معًا لمعالجة تغير المناخ.

ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية عن وونج قوله، في خطاب ألقاه في بداية حفل توزيع جوائز سنغافورة أبيكس لاستدامة الشركات - إن تغير المناخ يمثل أزمة وجودية للعالم بأسره، بل وأكثر من ذلك بالنسبة لسنغافورة لأنها دولة مدنية منخفضة السطح.

أضاف أنه بينما يمكن للحكومات أن تبني أساسًا قويًا لجهود الاستدامة في بلدانها، فإن هذا وحده لن يكون له أي مفعول يذكر ما لم يكن هناك تعاون قوي من جانب الشركات، مؤكدًا أهمية أن تعمل الحكومات والشركات معًا لتسريع الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة.

أشار إلى أن الحكومة في سنغافورة ستضع إطارًا عامًا للوصول إلى اقتصاد خالٍ من الكربون من خلال اللوائح والسياسات للحد من كمية انبعاثات الكربون، كما ستبدأ البلاد في وضع تسعيرة مناسبة للكربون، وهو أمر ضروري لاستيعاب تكلفة الكربون وتحقيق الحد من البصمة الكربونية.

ولفت وونغ إلى أن الحكومة ملتزمة، أيضًا بدعم الشركات في التحول نحو ممارسات أكثر استدامة، عن طريق برامج وخطط متاحة بالفعل؛ للمساعدة في تسهيل عملية الانتقال، كما تشمل الجهود الأخرى تطوير نظام تمويل قوي لدعم التحول الأخضر وسوق طوعية لأرصدة الكربون.

وبدأت شراكة بحثية لدراسة الجمع بين إنتاج الطاقة الحرارية الأرضية وعزل الكربون من قبل شركة الطاقة الحرارية الأرضية ألبرتا رقم 1 وجامعة ألبرتا (U of A)، إذ يمكن أن يزيد هذا البحث من الفوائد الاقتصادية والبيئية للطاقة الحرارية الأرضية التقليدية، خاصة أن الهدف من الشراكة البحثية استكشاف جدوى استخدام الآبار الحرارية الأرضية لعزل الكربون، وبالتالي جعل المشروع سالبًا للكربون.