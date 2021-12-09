فى اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. الرقابة الإدارية ترفع شعار«لا أحد فوق القانون»

يصادف اليوم الخميس، الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتم اختيار هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصدي للفساد بجميع أشكاله في العالم.

ويؤثر الفساد على جميع مناحي الحياة، ويُساهم التصدى له ومواجهته بشكل كبير فى تحقيق تقدم الأمم وإرساء أهداف التنمية المستدامة، وقد نجحت الرقابة الإدارية فى مصر على مدار سنوات مضت فى توجيه العديد من الضربات الناجحة التى ساهمت إلى حد كبير فى خفض معدلات الفساد ومواجهته تحقيقًا للردع العام، رافعًة شعار “لا أحد فوق القانون”.

ورصدت مؤخرًا، الرقابة الإدارية عددًا من قضايا الفساد المالي والاداري التي تؤثر بالسلب على المناخ العام والاستثماري المصري.. نتناولها فى السطور التالية

رشوة الصحة

تم الكشف عن قضية فساد كبيرة داخل وزارة الصحة بعدما داهم أعضاء من جهاز الرقابة الإدارية مبنى الوزارة، للتحقيق مع مسئولين كبار والقبض عليهم، في وجود الوزيرة في مكتبها.

وفوجئت الوزيرة هالة زايد بحجم الاتهامات والأدلة على تورط المسؤولين، وأصيبت بأزمة قلبية وتم نقلها إلى المستشفى.

كان من أبرز من تم القبض عليهم مدير المكتب الفني للاتصال السياسي، وقيادات أخرى في إدارة العلاج الحر المعنية بإصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت الصحية في مصر وآخرين وكانت التهم تتعلق بالأساس بتلقي رشاوى واختلاسات مالية.

رئيس جامعة دمنهور

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن تورط رئيس جامعة دمنهور في قضية رشوة، مع آخرين، مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة بعدما تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.

قضايا تموينية

خلال شهر أكتوبر أعلنت وزارة الداخلية والرقابة الادارية نجاح جهود كبيرة بعد ضبط 41739 قضية تموينية متنوعة، منها 754 قضية أسطوانات غاز و97 قضية مواد بترولية و311 قضية بيع السلع التموينية المدعمة بالسوق السوداء و60 قضية استيلاء على سلع مدعمة متنوعة.

التيار الكهربائي

وفي مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، تم ضبط 330467 قضية، وقد تجاوزت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 275 مليون جنيه.

التهرب الضريبي

اما عن قضايا التهرب الضريبي تم ضبط 8771 قضية، بمبالغ مالية تخطت حاجز 15 مليار جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها.

الأموال العامة

أما عن قضايا الأموال العامة تم ضبط 135 قضية كانت بين النقد والتهريب، الاختلاس والإضرار بالمال العام، الاحتيال المصرفي، الرشوة واستغلال النفوذ، غسيل الأموال، الكسب غير المشروع، بقيمة إجمالية تقترب من 548 مليون جنيه.

المصنفات

كما تم ضبط 1266 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.