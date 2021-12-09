وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران مطار شرم الشيخ الدولي لمتابعة استعدادات المطار لاستقبال المشاركين فى الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بمدينة شرم الشيخ في ديسمبر الحالي.

رافق الوزير خلال الجولة الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران وكان في استقبالهم اللواء نبيل الملاح مدير المطار.

وتفقد وزير الطيران صالات السفر والوصول بالمطار وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب وصالة كبار الزوار واستراحات الخدمة المميزة بالإضافة إلى برج المراقبة، كما تابع سيادته انتظام التشغيل في المطار.

ووجه بتقديم أعلى مستوى من الخدمات وسرعة إنهاء إجراءات الوصول لضيوف مصر والوفود المشاركة في المؤتمر من خلال التنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة والعاملين بالمطار والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، وكذا العلامات الارشادية والالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار، كما تفقد سيادته الإجراءات الأمنية ومنظومة الكاميرات والأسوار الخارجية المحيطة بالمطار.