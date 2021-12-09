الخميس 09 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تخريج دفعات الموظفين.. حصاد نشاط وزارة التخطيط فى 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الخميس، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية.

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، تسليم الوزارة دفعة جديدة من المراكز التكنولوجية الخدمية المتنقلة إلى قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، وهيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، وهيئة الدواء المصرية، ومشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لأغراض الرفع المساحي، بحضور المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية.

https://www.dostor.org/3651006


أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توسع الدولة في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، حيث زاد عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة إلى 16 مدرسة بجميع المحافظات، وتم إنشاء وتشغيل 3 جامعات تكنولوجية، مع العمل على الانتهاء من 6 جامعات جديدة بتكلفة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، موضحة أن كل تلك الجهود تستهدف تطوير المهارات التي تلبي احتياجات سوق العمل للطلاب المتفوقين بالتعليم الفني، وفتح آفاق تعليمية تطبيقية جديدة مرتبطة بقطاعات الصناعة والإنتاج.

https://www.dostor.org/3651399

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية، حرص مصر على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الهائلة التي حبا الله بها مصر في مجتمع تمثل فئة الشباب ما يزيد على 60%، متابعه أن ذلك تم من خلال تعزيز وبناء القدرات وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة والتعامل مع تكنولوجيا العصر، والقادرة كذلك على المساهمة بفاعلية في تنفيذ برامج ومشروعات التنمية المستدامة في مصر خلال الفترة المقبلة.

https://www.dostor.org/3651387

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تمكين المرأة أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، مضيفة أن ذلك ما أكده العديد من الدراسات التي تشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي، متابعة أنه انطلاقًا من ذلك الهدف فقد راعى البرنامج التمثيل المتميز للسيدات، لتصل نسبتهن نحو 55% من إجمالي الخريجين، الأمر الذي يدعو للفخر ويعود بالنفع المؤكد على جهات عملهن.

https://www.dostor.org/3651394

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن استقرار المستوى العام لأسعار شهر نوفمبر 2021، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (118.0) نقطة لشهر نوفمبر 2021، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر أكتوبر 2021، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.2%) لشهر نوفمبر 2021 مقابل (6.3%) لنفس الشهر من العام السابق.

https://www.dostor.org/3650779
 

التخطيط هالة السعيد ماجستير إدارة الأعمال الحكومية جامعة إسلسكا الاحصاء التضخم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

فتح باب الترشيح لانتخابات الزمالك 21 ديسمبر

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

مهرجان البحر الأحمر يعلن إلغاء عرض فيلم «أميرة»

بعد تصدر التريند.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يحذف منشور «مش مستنى تقدير»

طارق شوقى: لدينا خطة طموحة لتغيير المناهج بمختلف المراحل الدراسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

محمود خليل

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إعمار غزة وحل الدولتين.. تفاصيل مباحثات شكري ونظيره الإسرائيلي

لابيد: أشكر "السيسى" على مساهمته ذات الأبعاد التاريخية للمنطقة

ضمن مساعى إحياء السلام.. شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى (صور)