تخريج دفعات الموظفين.. حصاد نشاط وزارة التخطيط فى 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الخميس، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية.

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، تسليم الوزارة دفعة جديدة من المراكز التكنولوجية الخدمية المتنقلة إلى قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، وهيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، وهيئة الدواء المصرية، ومشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لأغراض الرفع المساحي، بحضور المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية.

https://www.dostor.org/3651006



أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توسع الدولة في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، حيث زاد عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة إلى 16 مدرسة بجميع المحافظات، وتم إنشاء وتشغيل 3 جامعات تكنولوجية، مع العمل على الانتهاء من 6 جامعات جديدة بتكلفة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، موضحة أن كل تلك الجهود تستهدف تطوير المهارات التي تلبي احتياجات سوق العمل للطلاب المتفوقين بالتعليم الفني، وفتح آفاق تعليمية تطبيقية جديدة مرتبطة بقطاعات الصناعة والإنتاج.

https://www.dostor.org/3651399

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية، حرص مصر على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الهائلة التي حبا الله بها مصر في مجتمع تمثل فئة الشباب ما يزيد على 60%، متابعه أن ذلك تم من خلال تعزيز وبناء القدرات وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة والتعامل مع تكنولوجيا العصر، والقادرة كذلك على المساهمة بفاعلية في تنفيذ برامج ومشروعات التنمية المستدامة في مصر خلال الفترة المقبلة.

https://www.dostor.org/3651387

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تمكين المرأة أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، مضيفة أن ذلك ما أكده العديد من الدراسات التي تشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي، متابعة أنه انطلاقًا من ذلك الهدف فقد راعى البرنامج التمثيل المتميز للسيدات، لتصل نسبتهن نحو 55% من إجمالي الخريجين، الأمر الذي يدعو للفخر ويعود بالنفع المؤكد على جهات عملهن.

https://www.dostor.org/3651394

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن استقرار المستوى العام لأسعار شهر نوفمبر 2021، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (118.0) نقطة لشهر نوفمبر 2021، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر أكتوبر 2021، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.2%) لشهر نوفمبر 2021 مقابل (6.3%) لنفس الشهر من العام السابق.

https://www.dostor.org/3650779

