قافلة طبية فة قرى «القصر» بالوادى لتطعيم الأهالى ضد كورونا

شهدت قرية القصر التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم، فعاليات قافلة طبية لتحصين المواطنين ضد فيروس كورونا من سكان القرية والقرى التابعة والمجاورة لها.

وقال محمد علي عبدالغني عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان إعلامي له، اليوم، إن القافلة لقرية القصر والقرى التابعة لها ضمن حملة ينفذها الحزب على مستوى المحافظة بمراكز الإدارية الخمسة وعلى مستوى الجمهورية وجرى اليوم تطعيم 180 مواطنا من أبناء القرية والقرى المجاورة والقريبة منها.

من جانبه، أكد جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، أن الحزب أطلق منذ يوم 7 نوفمبر الجاري مبادرة "احمي نفسك.. احمي وطنك" للتوعية بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا وتسهيل إجراءات التسجيل للحصول عليه على موقع وزارة الصحة والسكان تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبإشراف جمال آدم، أمين الحزب في الوادي الجديد.

وأكد جمال أن الحزب فتح جميع مقرات الحزب بالمدن الخمس "الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس – بلاط"، أمام المواطنين الراغبين في التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا، اعتبارًا من الأحد 7 نوفمبر الجاري، يومًيا من الساعة 10 صباحا حتى 5 مساء وسيتولى الحزب توفير مركبات نقل جماعي لنقل المواطنين بالقرى والمناطق البعيدة لمقرات الحزب بالمجان لتلقي اللقاح وإعادتهم مرة أخرى لمحال إقامتهم.

كما شهدت القرية، اليوم الخميس، فعاليات قافلة طبية مجانية لسكان القرية والقرى المجاورة لها.

وقال النائب محمد علي عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان إعلامي له، اليوم الخميس، إن القافلة قدمت خدماتها بقرية "القصر" والقرى القريبة والمجاورة لها، وضمت 5 تخصصات طبية "باطنية –جلدية – أسنان – أطفال – أنف وأذن وحنجرة"، وجرى توقيع الكشف على 202 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها.

وأضاف عبدالغني، أنه جرى تنظيم القافلة من منطلق حرص الحزب بالمحافظة على صحة المواطن، للوصول بالخدمة الطبية للمناطق النائية والمحرومة، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبإشراف جمال آدم أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد.