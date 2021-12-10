«ميتا» تتخذ خطوة أخرى تجاه مشروع الفضاء الافتراضى ميتافيرس

اتخذت شركة "ميتا" -فيسبوك سابقًا- خطوة جديدة نحو مشروعها العملاق ميتافيرس.

وأوضحت ميتا، في منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم الخميس، إتاحة تطبيق الواقع الافتراضي "Horizon Worlds" متاحًا للجميع من فوق 18 عامًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

ولن يحتاج المستخدمين بعد الآن إلى دعوات للانضمام إلى "Horizon Worlds" كما في السابق.

ويعتبر إطلاق "Horizon Worlds" على نطاق أوسع خطوة مهمة لمنصة فيسبوك، التي غيرت اسمه رسميًا إلى ميتا في أكتوبر، واستندت الشركة إلى مصطلح الخيال العلمي "metaverse"، لوصف رؤيتها للعمل واللعب في عالم افتراضي.

والميتافيرس هو عبارة عن فضاء عبر الإنترنت لعوالم تجريبية ثلاثية الأبعاد مترابطة، باعتباره الحدود الجديدة حيث يمكن للأشخاص التواصل والعمل والتسوق، مثلما هو الحال في العالم الحقيقي.

وفي سياق متصل، الصيف الماضى عندما كان معظمنا يكتشف أفضل طريقة للعودة إلى المكتب، بعد انتشار فيروس كورونا، والتأقلم مع العمل فى المنزل، أتى علينا بديل جديد، تم الإعلان عنه مؤخرًا وهو العمل عبر Metaverse، لتصبح أماكن العمل الافتراضية الجديدة.

فى Metaverse، بعد أكثر من عام من الوجود على شاشة Zoom، حيث بدا أن المكتب الافتراضى ثلاثى الأبعاد أكثر إثارة للاهتمام.

كشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة Facebook، مؤخرًا، فى بيان، عن رؤيته للجيل القادم، من تكنولوجيا مكان العمل، حيث شارك العالم استراتيجيته فى نقل Facebook من منصة للتواصل الاجتماعى إلى منصة عالم افتراضى جديد بمسمى Metaverse.

وقال: «يمكننا الوجود مع الناس فى المساحات الرقمية، إذ سيكون ميتافيرس إنترنت متجسدًا تكون بداخله بدلًا من مجرد النظر إليه، فهى تجربة رائدة تتيح للأشخاص الاجتماع معًا للعمل فى نفس الغرفة الافتراضية، بغض النظر عن المسافة الفعلية، إذ يعمل ميتافيرس عبر الواقع الافتراضى والويب، وهو مصمم لتحسين قدرة فريقك على التعاون الاتصال عن بُعد».