إدارة بنها التعليمية تعلن نتيجة مسابقة أوائل الطلاب

أعلنت إدارة بنها التعليمية نتيجة مسابقة أوائل الطلاب التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتعاون مع حزب مستقبل وطن.

وأعلن حسين مصطفى مدير إدارة بنها التعليمية نتيجة المسابقة ببندر بنها وأسفرت عن فوز مدرسة الشهيد إبراهيم محمد الثانوية العسكرية بالمركز الأول خلال التصفيات التي أقيمت بمدرسة الشيماء الثانوية للبنات برعاية الدكتور ياسر محمود وكيل وزاره التربية والتعليم وسماح إبراهيم وكيل المديرية وحسين مصطفى مدير إدارة بنها التعليمية وهناء جودة وكيل الإدارة وأحمد ذكي مدير الشئون التنفيذية بالإدارة.

وأشار إلى أن تلك النوعيات من المسابقات والفعاليات تأتى ضمن خطة الإدارة التعليمية للنهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب وتحفيزهم على الاجتهاد والتفوق تنفيذا لسياسات الدولة ووزارة التربية والتعليم الهادفة للنهوض بالتعليم في مصر باعتباره أهم ركائز التنمية والتقدم.