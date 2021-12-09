الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انطلاق منتدى أصحاب الأعمال البحرينى السعودى

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

انطلقت فعاليات أعمال منتدى أصحاب الأعمال البحريني السعودي تحت شعار "فرص التكامل الاقتصادي" على هامش الجولة الرسمية الخليجية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أهمية هذه المنتديات، التي تعد أبرز دعائم العمل المشترك، فضلاً عن العمل على مؤازرة ودعم جميع الجهود الرامية إلى التركيز على دعم النمو الاقتصادي وازدهار المملكتين الشقيقتين، إضافة إلى توحيد الجهود أمام التحديات الاقتصادية، خاصة أن القطاع الخاص وبما يمتلكه من موارد ومدخرات وإمكانيات يلعب دورا كبيرا ومحركا أساسيا للنشاط الاقتصادي وفي تنويع المشاريع الاستثمارية المشتركة بما يدفع بتنمية وتدعيم الروابط الاقتصادية وتقريب السياسات والأنظمة الاقتصادية والتجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة في البلدين الشقيقين ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

أوضح أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى مملكة البحرين تمثّل انعكاسًا لروابط أخوية راسخة وعلاقات تاريخية وطيدة ومتجذرة بين مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية، معربًا عن الاعتزاز والفخر بما تشهده المملكتان الشقيقتان من نماء وازدهار، وتعاون مشترك في شتى المجالات.

ويهدف المنتدى إلى بحث فرص التكامل الاقتصادي من خلال تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات التي تعود بمزيد من المنافع المتبادلة، وفتح آفاق جديدة ومتنوعة داعمة لفرص التجارة والاستثمار والسياحة، وسيتناول الشراكة في مجال الصناعة والطاقة ودور الاتفاقيات التجارية في تعزيز التكامل الاقتصادي وبحث فرص التكامل في القطاع العقاري.

كما يشكل منتدى أصحاب الأعمال البحريني السعودي "فرص التكامل الاقتصادي" فرصة حقيقية لخلق تحالفات تجارية واستثمارية جديدة تخدم القطاع الاقتصادي بين الجانبين من خلال إقامة مشاريع واعدة تخدم مصالح الشعبين البحريني والسعودي وتحقق الرخاء والنماء في البلدين الشقيقين على جميع المستويات ومختلف الأصعدة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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