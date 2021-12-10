للحفاظ علي التغذية السليمة.. أفضل واسوأ الأطعمة التي يجب تناولها بعد الإنجاب

بعد إنجاب طفل ومواجهة المخاض والولادة، من الضروري أن تركز الأم على التغذية بشكل صحيح، ونعرض لك في السطور التالية نصائح للتغذية السليمة بعد الولادة.

-أفضل الأطعمة التي يجب تناولها بعد الإنجاب



1- الأسماك الدهنية وكذلك مكملات زيت السمك عالية الجودة، لتحل محل أحماض أوميغا 3 الدهنية المأخوذة من مخزون جسد الأم لتنمية دماغ الجنين.

2- كميات كبيرة من الخضار غير النشوي، لضمان الحفاظ على أمعاء صحية ، فضلا عن استقرار مستويات السكر في الدم.

3- تناول ما يكفي من البروتين، والكربوهيدرات، والدهون الصحية.

4- اتباع نظام غذائي كامل من الخضار الخضراء، واللحوم الخالية من الدهن والسمك و الحبوب الكاملة.

5- تناول الأفوكادو أو زيت الزيتون، هو ما الامهات الجديدة يجب أن تأكل بعد ولادة الطفل.

6- تعد العصائر خيارا رائعا وكذلك حساء الشوربة، حيث يمكن أن يشتمل كلاهما على جميع مكونات التغذية السليمة ومن السهل تناولهما بسرعة.

7- يجب أن تحاول الأمهات، تناول الأطعمة التي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة لأن احتياجات أجسامهن مرتفعة جدًا بعد الولادة خاصة المرضعات منهن، وتعتبر الأطعمة عالية القيمة الغذائية مثل السلمون ومنتجاته خيارًا رائعًا.

8- الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك تعد مصدر مهم لفيتامين B12 .

الأطعمة التي يجب تجنبها

1- فيما يتعلق بما يجب تجنبه ، انتبه إلى الكافيين والكحول أثناء الرضاعة الطبيعية ، وكذلك بعض المكملات العشبية وأي شيء يسبب رد فعل سلبي لطفلك، نظرًا لأن الكافيين يمكن أن ينتقل إلى حليب الثدي ، وينصح معظم الخبراء بتناول أقل من كوبين إلى ثلاثة أكواب من المشروبات المحتوية على الكافيين يوميًا.

2- يجب التقليل من المكملات الغذائية في شكل أقراص، أو كبسولات بسبب الآثار الجانبية الضارة المحتملة.

3- تجنبي تناول البرتقال المر، أو القنفذية، أو النعناع وكذلك أوراق التوت الأحمر، ورك الورد ، والشمر ، وإكليل الجبل، وإذا اكتشفت أن طفلك يعاني من حساسية تجاه طعام معين ، فعليك تجنب ذلك أيضًا.

- كيف يلعب النظام الغذائي دورًا في التئام ما بعد الولادة؟



تناول الطعام بشكل صحيح يساعد في تقليل اكتئاب ما بعد الولادة، ويوفر طاقة إضافية للأمهات الجدد، ويجعل جسمك يتعافى، كما تسمح لك التغذية السليمة بعد الولادة بالعودة إلى الشعور لطبيعتك.

كما إن تناول الوجبات الخفيفة باستمرار طوال اليوم يضمن حصول جسمك على العناصر الغذائية التي يحتاجها للشفاء، وهذا هو السبب في أن مزيجًا قويًا من الكربوهيدرات والبروتين والدهون سيوفر طاقة سريعة ويساعد في شفاء الأنسجة ويحافظ على شعورك بالشبع.