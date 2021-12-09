الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أزهرى يوضح فضل الصلاة على النبى فى السنة النبوية

مختار مرزوق
مختار مرزوق

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لعرض اسم من يقوم بذلك العمل العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم وذكره عنده وما أعظمها من فائدة لمن تفكر في هذه الفائدة يدل على ذلك عدة أحاديث.

وأضاف مرزوق أن هناك العديد من الأحاديث النبوية التي تدل على فضل الصلاة على النبي حيث قال رسول الله صلى االه عليه وسلم "أكثروا الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكا عند قبري فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد إن فلان بن فلان صلى عليك الساعة".

وتابع مختار: أن من بين الأحاديث التي تدل على فضل الصلاة على النبي أخرج الحاكم وغيره واللفظ له عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أكثروا علي الصلاة في يوم الجمعة فإنه ليس أحد يصلي علي يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته”.

وأوضح أن الدليل الثالث روى أبو داود في سننه عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، قالوا يارسول الله: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ يقولون بليت، فقال “إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء”. 

الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم كلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط الصلاة على النبي العمل العظيم الاحاديث النبوية فضل الصلاة على النبي أخرج الحاكم

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