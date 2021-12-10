كيف أثرت ميجان ماركل فى تغير علاقة كيت وهارى للابد

كان كيت وويليام دوقا كامبريدج في بداية زواجهم لا يشاهدان كثيرا وهما يلمسان بعضهما البعض في الأماكن العامة، ويرجع البعض ذلك إلي أنه دائما ما يُرى كيت وويليام في الصور التي تم التقاطها أثناء الارتباطات الرسمية ، لذا فسيكون من غير العملي أن يشلكان يد بعضهم ببعض كما أنهم يحتاجون أيضًا إلى مصافحة عدد كبير من الأشخاص أثناء لقائهم وبالتالي ستكون فكرة تشابك الأيدي أمر غير رسمي، وفقا لموقع ELLE



زوجان جديدان في المدينة



في عام 2017 كان هناك تحول في ديناميكياتهم وتكهن الكثيرون بأن هذا التغيير له علاقة بالأمير هاري وميجان، و دعونا نلقي نظرة فاحصة على سبب بدء بعض الناس في التفكير بهذه الطريقة.

علاقة هاري وميجان



شاهد الجميع صورًا لهاري وميجان بأيدي متشابكهه ، و في يوليو 2018 شارك هذان الزوجان الملكيان قبلة عاطفية إلى حد ما خلال مباراة بولو

نهج حديث في علاقة كيت وويليام



قالت خبيرة الإتيكيت الملكية ميكا ماير في عام 2017: "مشاهدة ميجا ن والأمير هاري يدا بيد في خطوبة ملكية هو نهج حديث لدورهما الجديد كزوجين وكممثلين للعائلة المالكة، ولعل القيام بتشابك الأيدي جاء تقليدا لعلاقة هاري وميجان.



وأثناء مرافقة ويليام لزوجته كيت إلى القمة الوزارية العالمية للصحة العقلية في لندن، لاحظ الكثيرون الطريقة التي وضع بها يده على ساقها وظهرها أثناء الحدث، و كان هذا غير عادي بالنسبة لهم.

ولم يكن هذا هو الحدث الوحيد الغير معتاد من الزوجين الملكيان فبعد أيام قليلة من ذلك ، حضروا حفل زفاف الأميرة أوجيني. بدوا أقرب من المعتاد مرة أخرى، وقال بعض الناشطين أنهم لقد تمكنوا من التفوق على هاري وميجان، حيث شوهدت كيت وهي تمد يدها لتضع يدها على ذراع كرسي زوجها، ووضع يده عليها في لفتة رومانسية للغاية.