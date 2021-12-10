الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف أثرت ميجان ماركل فى تغير علاقة كيت وهارى للابد

ميجان ماركل وهارى
ميجان ماركل وهارى

كان كيت وويليام دوقا كامبريدج  في بداية زواجهم لا يشاهدان كثيرا وهما يلمسان بعضهما البعض في الأماكن العامة، ويرجع البعض ذلك إلي أنه دائما ما يُرى كيت وويليام  في الصور التي تم التقاطها أثناء الارتباطات الرسمية ، لذا فسيكون من غير العملي أن يشلكان يد بعضهم ببعض كما أنهم يحتاجون أيضًا إلى مصافحة عدد كبير من الأشخاص أثناء لقائهم وبالتالي ستكون فكرة تشابك الأيدي أمر غير رسمي، وفقا لموقع ELLE
 

زوجان  جديدان في المدينة


في عام 2017  كان هناك تحول في ديناميكياتهم وتكهن الكثيرون بأن هذا التغيير له علاقة بالأمير هاري وميجان، و دعونا نلقي نظرة فاحصة على سبب بدء بعض الناس في التفكير بهذه الطريقة.

علاقة هاري  وميجان


شاهد الجميع صورًا لهاري وميجان بأيدي متشابكهه ، و في يوليو 2018  شارك هذان الزوجان الملكيان قبلة عاطفية إلى حد ما خلال مباراة بولو

نهج حديث في علاقة كيت وويليام 


قالت خبيرة الإتيكيت الملكية ميكا ماير في عام 2017: "مشاهدة ميجا  ن والأمير هاري يدا بيد في خطوبة ملكية هو نهج حديث لدورهما الجديد كزوجين وكممثلين للعائلة المالكة، ولعل القيام بتشابك الأيدي جاء تقليدا لعلاقة هاري وميجان.


وأثناء مرافقة ويليام لزوجته كيت  إلى القمة الوزارية العالمية للصحة العقلية في لندن، لاحظ الكثيرون الطريقة التي وضع بها يده على ساقها وظهرها أثناء الحدث، و كان هذا غير عادي بالنسبة لهم.

ولم يكن هذا هو الحدث الوحيد الغير معتاد من الزوجين الملكيان فبعد أيام قليلة من ذلك ، حضروا حفل زفاف الأميرة أوجيني. بدوا أقرب من المعتاد مرة أخرى، وقال بعض الناشطين أنهم لقد تمكنوا من التفوق على هاري وميجان، حيث شوهدت كيت وهي تمد يدها لتضع يدها على ذراع كرسي زوجها، ووضع يده عليها في لفتة رومانسية للغاية.

 

 

كيت وويليام هارى وميجان العائلة الملكية ميجان ماركل علاقة كيت وويليام

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

تصريحات الرئيس السيسي حول حرص مصر على استقرار لبنان تتصدر اهتمامات الصحف

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 10-12-2021

كيف أثرت ميجان ماركل فى تغير علاقة كيت وهارى للابد

حظر الاحتفالات.. «حزمة إجراءات» حكومية جديدة لمكافحة كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إعمار غزة وحل الدولتين.. تفاصيل مباحثات شكري ونظيره الإسرائيلي

لابيد: أشكر "السيسى" على مساهمته ذات الأبعاد التاريخية للمنطقة

ضمن مساعى إحياء السلام.. شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى (صور)