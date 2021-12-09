الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

100 ألف جنيه مصري جوائز المهرجان التجريبي في دورته الجديدة

المهرجان التجريبي
المهرجان التجريبي

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال مؤتمر صحفي بالمجلس الأعلى للثقافة، حضره الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان، ومديرا المهرجان (د. محمد الشافعي، الفنان سعيد قابيل) تفاصيل دورته الثامنة والعشرين، وقدمت المؤتمر المذيعة أمل نعمان التي رحبت بالحضور واستدعت الفنانة مني سليمان رئيس لجنة متابعة العروض والفرق لإعلان عدد العروض المتنافسة على جوائزه التي تصل لمليون جنيه مصري.

وقالت سليمان: تقدم للمهرجان 285 عرضا هذا العام وشاهدت لجنة المشاهدة واختيار العروض الأجنبية (167) عرضا، برئاسة الدكتورة دينا أمين، وعضوية كل من: الفنانة لطيفة فهمي، والفنان أحمد مختار، والسنوغراف الأمريكي جون هوي.

واختارت اللجنة 12 عرضا دوليا، هم: «أنتيجون» للمخرجة viktoria mastrogianni من اليونان، وعرض "إتفاقات مع الإله" للمخرجة julia maria koch من ألمانيا، وعرض "ماريا زيتون" للمخرج أمين كميل من أندونيسيا، "كاليجولا" للمخرج oleksandr kovshun من أوكرانيا.

كما اختارت اللجنة عرض "مامي واتا" للمخرج TD moyoمن إنجلترا، وعرض "الملهاة الأخيرة" للمخرج مهند كريم كازار من الإمارات، وعرض "هدوء تام" للمخرج عبد الله البكري من البحرين، وعرض "أي ميديا" للمخرج سليمان البسام من الكويت، عرض "الخنزير" للمخرج سيد ماجد السهاتي من السعودية، و"النسر يسترد أجنحته" للمخرج وليد عمر بابكر محمد من السودان، وعرض "منطق الطير" للمخرج نوفل عزارا من تونس، ومن فلسطين عرض "970" كيروغراف إبراهيم فينو ومتابعة فنية أحمد طوباس.

أما لجنة المشاهدة واختيار العروض المصرية فقد شاهدت (118) عرضا، وتشكلت من: الدكتورة عايدة علام، والفنانة الدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور أيمن الخشاب، والناقد باسم صادق، والناقد محمد الروبي، والمخرج هشام عطوة.

واختارت اللجنة عرضين لتمثيل مصر بالمسابقة الرسمية هما: "ديفيله- 19" للمخرج وليد عوني من إنتاج دار الأوبرا المصرية، وعرض "الجوزاء" للمخرج سمير نصري من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وعلى هامش المهرجان يعرض: "حبترونكس" للمخرج عزت إسماعيل من إنتاج ستوديو عزت للرقص المعاصر.
كما يعرض "الطريقة المضمونة للتخلص من البقع" للمخرج محمود جمال مرسي، ومن إنتاج فرقة أبيض وأسود للفنون.
كذلك سيعرض شرفيا المسرحية السويسرية  jane thebrave للمخرجة gardi hutter.

السعودية عرض خلال مذيع سعودي مؤتمر البحرين على مؤتمر صحفي خطيب لسعودية قصور مدير القاهرة للمسرح المصرية

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