غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، الخميس، أنه فى إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكوبري الجيزة المعدني، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة سيتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة طبقة الإيبوكسى لجسم الكوبرى، ما يستلزم غلقا جزئيا لمنزل شارع مراد بواقع حارة مرورية واحدة لمدة 3 أيام تبدأ من الساعة الـ12 من صباح الجمعة 10/12/2021 وتنتهى فى الـ5 من صباح الأحد الموافق 12/12/2021 .

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتعاون مع الشركة المنفذة للأعمال، بنشر اللوحات المرورية والعلامات التحذيرية والإرشادية بمحيط الأعمال لتنبيه قائدي المركبات، وتعيين الفرق المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.