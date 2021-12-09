الخميس 09 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بنهطاي وتفهنا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقريتي نهطاي وتفهنا العزب، بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد والأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وتفقد محافظ الغربية في نهطاي مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، وحدة طب الأسرة، مدرسة الشهيد أحمد نبيل عمارة، مدرسة نهطاي الإعدادية الحديثة، محطة مياه نهطاي.

وفي تفهنا العزب تفقد المحافظ مدرسة تفهنا العزب الثانوية، وحدة تفهنا الابتدائية، الشهيد محمد زرد مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، مركز الشباب. 

وخلال جولته أكد المحافظ أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل قريتي تفهنا العزب ونهطاي تسير على قدم وثاق، تمهيداً للافتتاح الرئاسي لهما.

كان تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قافلة مبادرة "سلامة قلبك" ضمن فعاليات مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بقرية الغريب مركز زفتى، وذلك بمشاركة مؤسسة الفنان محمد ثروت الخيرية، حيث تهدف المبادرة للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب وأيضاً الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية (جهاز الكشف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب وجهاز الإيكو).

وأعلن محافظ الغربية عن الكشف على ١٧٥ حالة من الأطفال خلال القافلة،  وبالكشف تم رصد ٣ حالات روماتيزم القلب، وسيتم متابعة الحالات بمقر جمعية قلوب أصحاء لروماتيزم القلب بالمحلة الكبرى، حيث  تتبنى الجمعية علاج حالات القسطرة وعمليات القلب المفتوح.

وعلى هامش القافلة، تم عقد ندوة توعية للمدرسين والتلاميذ عن طرق الوقاية من أمراض القلب، وكذلك التوعية للوقاية من روماتيزم القلب.

جولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات حياة كريمة بنهطاي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

فتح باب الترشيح لانتخابات الزمالك 21 ديسمبر

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

مهرجان البحر الأحمر يعلن إلغاء عرض فيلم «أميرة»

بعد تصدر التريند.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يحذف منشور «مش مستنى تقدير»

طارق شوقى: لدينا خطة طموحة لتغيير المناهج بمختلف المراحل الدراسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

محمود خليل

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إعمار غزة وحل الدولتين.. تفاصيل مباحثات شكري ونظيره الإسرائيلي

لابيد: أشكر "السيسى" على مساهمته ذات الأبعاد التاريخية للمنطقة

ضمن مساعى إحياء السلام.. شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى (صور)