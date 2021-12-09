محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بنهطاي وتفهنا

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقريتي نهطاي وتفهنا العزب، بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد والأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وتفقد محافظ الغربية في نهطاي مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، وحدة طب الأسرة، مدرسة الشهيد أحمد نبيل عمارة، مدرسة نهطاي الإعدادية الحديثة، محطة مياه نهطاي.

وفي تفهنا العزب تفقد المحافظ مدرسة تفهنا العزب الثانوية، وحدة تفهنا الابتدائية، الشهيد محمد زرد مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، مركز الشباب.

وخلال جولته أكد المحافظ أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل قريتي تفهنا العزب ونهطاي تسير على قدم وثاق، تمهيداً للافتتاح الرئاسي لهما.

كان تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قافلة مبادرة "سلامة قلبك" ضمن فعاليات مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بقرية الغريب مركز زفتى، وذلك بمشاركة مؤسسة الفنان محمد ثروت الخيرية، حيث تهدف المبادرة للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب وأيضاً الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية (جهاز الكشف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب وجهاز الإيكو).

وأعلن محافظ الغربية عن الكشف على ١٧٥ حالة من الأطفال خلال القافلة، وبالكشف تم رصد ٣ حالات روماتيزم القلب، وسيتم متابعة الحالات بمقر جمعية قلوب أصحاء لروماتيزم القلب بالمحلة الكبرى، حيث تتبنى الجمعية علاج حالات القسطرة وعمليات القلب المفتوح.

وعلى هامش القافلة، تم عقد ندوة توعية للمدرسين والتلاميذ عن طرق الوقاية من أمراض القلب، وكذلك التوعية للوقاية من روماتيزم القلب.