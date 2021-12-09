الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر تكشف لـ«الدستور» خطة تطوير مطار سانت كاترين

مطار سانت كاترين
مطار سانت كاترين

أعلنت مصادر بالشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، الانتهاء من دراسات مطار سانت كاترين على أن يبدأ العمل بها قريبا. 

وأكدت المصادر أن الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع ستستغرق 24 شهرا (3 شهر تصميم + 3 شهر تجهيزات + 18 شهر تنفيذ) تبدأ من تاريخ استلام موقع مطار سانت كاترين للجهة المنفذة.

وترصد «الدستور» مراحل خطة التطوير مطار سانت كاترين:

وتتضمن المرحلة الأولى تطوير ورفع كفاءة حقل الطيران ومن خلال توسعة ورفع كفاءة المدرج الحالي وتوسعة ورفع كفاءة المدرج الرئيسي من 36م ليصبح 45م، وإنشاء ترمك جديد سعة 4 طائرات حتى 36م، يتم ربطه بالممر الموازي عن طريق ممر فرعي جديد، واستحداث منظومة إنارة للمدرج والممرات الفرعية باستخدام تكنولوجيا LED.

بالإضافة لتطوير ورفع كفاءة مباني الركاب والمباني الخدمية كذلك تطوير مبني الركاب القائم واستخدامه كمبني للشخصيات الهامة (vip).
انشاء مبني ركاب جديد لاستيعاب 600 راكب/ساعة قابلة للزيادة إلى 1200 راكب/ساعة في المستقبل.
 
وأكدت المصادر أن عملية التطوير تتضمن رفع كفاءة الجانب الأرضي من خلال تغيير وظيفة المدرج ليصبح ممر فرعي موازي وربطه بنهايتي المدرج الجديد عن طريق (2) ممر فرعي مستجد، وإنشاء ساحة انتظار جديدة سعة 100 سيارة و(10) أتوبيس سياحي مع ربط الساحة بالطريق المؤدي للمطار.

بالإضافة لإنشاء مناطق خدمات لخدمة الوقع العام منها (مسجد صغير -كافيتريا - دورات مياه عامة)، بالإضافة إلى إنشاء محطة خدمات مركزية تتضمن محطة خدمات مركزية للمرافق (كهرباء – تكييف – مياه شرب وري – حريق- أبار) لتوفير احتياجات مبنى الركاب الجديد، وتوفير مكاتب المهندسين والفنيين المعنيين بإدارة وتشغيل محطة والخدمات المركزية ومبنى الركاب.

المصرية للمطارات المصرية للمطارات والملاحة الجوية سانت كاترين مطار سانت كاترين محطة خدمات مركزية

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