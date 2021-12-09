5 أخطاء شائعة عن «حقن الفيلر».. تعرفي عليها

مع تقدم العمر تزداد التجاعيد وتصبح البشرة أكثر عرضة لترهلات الجلد، حيث تتشكل الخطوط الدقيقة والتجاعيد المخيفة، لذا يلجأ البعض إلى “حقن الفيلر” لتجديد بشرة الوجه عن طريق استبدال فقدان حجم الأنسجة الرخوة في الجلد وتجديد شباب البشرة.

نعرض لكم في السطور التالية الخرافات الخاطئة المنتشرة عن "حقن الفيلر"..

مظهر غير طبيعي

إذا تم وضع الكثير من مادة الحشو، أو تم وضعها في مكان خاطئ، فسيبدو مظهرك بعد الحقن غير طبيعي، وللحصول على أفضل النتائج يوصى بالذهاب إلي متخصص بارع.

ومعظم منتجات الفيلر حاليًا، هي منتجات حمض الهيالورونيك ويمكن إزالتها عادة في غضون عدة أيام، عن طريق حقن منتج يسمى "هيالورونيداز" في المناطق المملوءة إذا لزم الأمر.

كدمات وعدم راحة بعد الحقن

تقليل الكثير من الكدمات والتورمات التي يمكن أن تحدث مع “حقن الفيلر”، خاصة حول العينين أو الفم، باستخدام الكمادات الباردة، والحفاظ علي رفع رأس السرير.

وفي معظم الأحيان، يمكن إخفاء الكدمات و أو التورم الذي يظهر لمدة عشرة أيام فقط بالمكياج .

هل “حقن الفيلر” مؤلما؟

يتم تعبئة العديد من حشوات الفيلر بمحلول مخدر ممزوج بها، كما توفر مراهم التخدير الموضعية راحة إضافية، بالإضافة إلى ذلك فإن التقنيات الدقيقة المستخدمة حاليًا،عادة ما يكون لها قدر ضئيل من الانزعاج.

هل تحتاج إلي إعادة الحقن عدة مرات؟

في حين أنه من الصحيح أن العديد من مواد حشوات الفيلر بحاجة إلى التكرار ، فإن تكرار عينة الحقن ليس بالقدر الكبير الذي يعتقده معظم الناس، ويعتمد ذلك على عوامل مثل الحشو المستخدم ، ومكان وضعه ، ومستوى نشاط الشخص الذي يتلقى الحشو، وبالتالي قد تحتاج إلى تكرار الحشو فقط كل 6-8 أشهر أو بشكل غير متكرر مرة واحدة كل سنتين حسب العوامل المذكورة أعلاه.

الحشو أم عمليات شد الوجه

بينما تضيف الحشوات حجمًا ويمكن أن تعطي مظهرًا "مشدودًا" ، فإنها لا تستطيع أبدًا أن تحل محل نتائج الجراحة ، التي ترفع وتشد الأنسجة العميقة مع إزالة الجلد الزائد والمتهدل.