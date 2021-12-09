الخميس 09 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

5 أخطاء شائعة عن «حقن الفيلر».. تعرفي عليها

حقن الفيلر
حقن الفيلر

مع تقدم العمر تزداد التجاعيد وتصبح البشرة أكثر عرضة لترهلات الجلد، حيث تتشكل الخطوط الدقيقة والتجاعيد المخيفة، لذا يلجأ البعض إلى “حقن الفيلر” لتجديد بشرة الوجه عن طريق استبدال فقدان حجم الأنسجة الرخوة في الجلد وتجديد شباب البشرة. 

نعرض لكم في السطور التالية الخرافات الخاطئة المنتشرة عن "حقن الفيلر"..   

مظهر غير طبيعي 

إذا تم وضع الكثير من مادة الحشو، أو تم وضعها في مكان خاطئ، فسيبدو مظهرك بعد الحقن غير طبيعي،  وللحصول على أفضل النتائج يوصى بالذهاب إلي متخصص بارع.

ومعظم منتجات الفيلر حاليًا، هي منتجات حمض الهيالورونيك ويمكن إزالتها عادة في غضون عدة أيام، عن طريق حقن منتج يسمى "هيالورونيداز" في المناطق المملوءة إذا لزم الأمر.

كدمات وعدم راحة بعد الحقن

تقليل الكثير من الكدمات والتورمات التي يمكن أن تحدث مع “حقن الفيلر”، خاصة حول العينين أو الفم، باستخدام الكمادات الباردة، والحفاظ علي رفع رأس السرير.

وفي معظم الأحيان، يمكن إخفاء الكدمات و أو التورم الذي يظهر لمدة عشرة أيام فقط  بالمكياج .

هل “حقن الفيلر” مؤلما؟

يتم تعبئة العديد من حشوات الفيلر بمحلول مخدر ممزوج بها، كما  توفر مراهم التخدير الموضعية راحة إضافية،  بالإضافة إلى ذلك  فإن التقنيات الدقيقة المستخدمة حاليًا،عادة ما يكون لها قدر ضئيل من الانزعاج.

هل تحتاج إلي إعادة الحقن عدة مرات؟

في حين أنه من الصحيح أن العديد من مواد حشوات الفيلر بحاجة إلى التكرار ، فإن تكرار عينة الحقن ليس بالقدر الكبير الذي يعتقده معظم الناس، ويعتمد ذلك على عوامل مثل الحشو المستخدم ، ومكان وضعه ، ومستوى نشاط الشخص الذي يتلقى الحشو،  وبالتالي  قد تحتاج إلى تكرار الحشو فقط كل 6-8 أشهر أو بشكل غير متكرر مرة واحدة كل سنتين حسب العوامل المذكورة أعلاه.

الحشو أم عمليات شد الوجه 

بينما تضيف الحشوات حجمًا ويمكن أن تعطي مظهرًا "مشدودًا" ، فإنها لا تستطيع أبدًا أن تحل محل نتائج الجراحة ، التي ترفع وتشد الأنسجة العميقة مع إزالة الجلد الزائد والمتهدل. 

الفيلر حقن خرافات عن الفيلر شائعات عن الفيلر البوتوكس شد الترهلات التجاعيد أضرار الفيلر

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام

الشهود في قيام سيدة بالتعري في بلكونة بالتجمع: «بتغوي طلاب الجامعة»

رئيس «الصناعات الكيماوية»: 10 أسواق جديدة فتحت أبوابها لنا بعد رئاسة «الكوميسا»

حظر الاحتفالات.. «حزمة إجراءات» حكومية جديدة لمكافحة كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

د. بهي الدين مرسي

الذبحة الصدرية.. ما يجب أن تعرفه

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية «2»

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إعمار غزة وحل الدولتين.. تفاصيل مباحثات شكري ونظيره الإسرائيلي

لابيد: أشكر "السيسى" على مساهمته ذات الأبعاد التاريخية للمنطقة

ضمن مساعى إحياء السلام.. شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى (صور)