الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«الصحة»: تطعيم 31 ألفًا و700 مواطن بلقاحات كورونا فى محطات المترو والقطارات ومراكز التسوق

حملة تطعيم المواطنين
حملة تطعيم المواطنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار التوسع في مراكز تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المتمركزة بمحطات المترو والقطارات، لتشمل محطات (السادات، الشهداء، العتبة، العباسية) بمترو الأنفاق، ومحطة قطار مصر "برمسيس" ومحطة قطار الجيزة، ومحطة قطار سيدي جابر بالإسكندرية.

يأتي ذلك ضمن حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، للتوسع في تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، حفاظا على مكتسبات الدولة المصرية في التصدي للجائحة.

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حملة تطعيم المواطنين 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم حتى الآن، تطعيم 31 ألفا و700 مواطن بمراكز التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المتمركزة داخل محطات المترو والقطارات، ومراكز التسوق، لافتًا إلى تثبيت 4 مراكز داخل المحطات التبادلية وتشمل؛ مركزين بمحطة السادات، ومركز بكل من محطات (الشهداء، العتبة، العباسية)، وجارِ الانتهاء من تثبيت 8 مراكز أخرى في المحطات ذات الكثافة العالية وتشمل (شبرا الخيمة، كلية الزراعة، روض الفرج، جمال عبدالناصر، سعد زغلول، السيدة زينب، المرج الجديدة، وحلوان).

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حملة تطعيم المواطنين 


وأشار «عبدالغفار» إلى وجود 4 فرق في كل مركز من مراكز تلقي اللقاح تتكون من الفرق الطبية ومدخلي البيانات، بالإضافة إلى فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتنظيم توافد المواطنين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وذلك حرصًا من وزارة الصحة والسكان، على التوسع في تطعيم المواطنين وتيسير تلقيهم للقاحات فيروس كورونا.

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حملة تطعيم المواطنين 

وأوضح أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تقوم بإذاعة تسجيل صوتي داخل محطات مترو الأنفاق، لتوجيه المواطنين إلى مراكز ونقاط التسجيل ومراكز تلقي اللقاح.

ولفت إلى أنه جارِ التوسع في افتتاح مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا لتشمل الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، فضلاً عن محطات قطار محافظتي (المنيا، قنا)، مشيراً إلى استمرار العمل في مراكز التسجيل والتطعيم بعدد من الأسواق التجارية "المولات" وتشمل (مول العرب، وهايبر وان).

الصحة مراكز تطعيم المواطنين فيروس كورونا محطات المترو مع ا نطمئن

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