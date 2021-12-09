محافظ أسيوط يشهد احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أحمد شوقي منسي رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع مكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بقصر ثقافة أسيوط.

يأتي الاحتفال هذا العام لإلقاء الضوء على دور أصحاب المصلحة الرئيسيين والأفراد في منع الفساد ومكافحته تحت شعار «نمنع ونكافح لنزدهر».

احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد

كما حضر الاحتفالية المقدم خالد مسلم بمكتب هيئة الرقابة الادارية بأسيوط واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة وضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والدكتور وجدي رفعت عميد كلية تربية نوعية بجامعة أسيوط والدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية والدكتور حازم على وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط وصفاء كامل مدير عام قصر ثقافة أسيوط ولفيف من وكلاء وزارات المديريات الخدمية ورؤساء شركات المرافق والهيئات وجميع رؤساء مراكز ومدن وأحياء المحافظة ومديري إدارات الديوان العام والمشروعات التابعة للمحافظة.

احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد

وبدأت الاحتفالية بعرض فيلم تحت عنوان «حراس الوطن» يرصد تاريخ هيئة الرقابة الإدارية والعمل بها وما حققته من إنجازات خلال السنوات الماضية وبدأ الفيلم بعرض للتاريخ المصري منذ القدم وتطبيق العدل والحق ومحاربة الفساد مستعرضًا تاريخ هيئة الرقابة الإدارية منذ تأسيسها وما حققته من إنجازات تحت عنوان قصة كفاح ونجاح في محاربة الفساد وما شهدته الهيئة من تطوير تكنولوجي ومعلوماتي باعتباره أحد أسلحة العصر في مكافحة الفساد كما أشار الفيلم التسجيلي لما قامت به الهيئة من تحديث للبيانات في المؤسسات وتأسيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لرسم الآليات والخطط لمكافحة الفساد وجهودها في اليوم العالمي لمكافحة الفساد لنشر قيم النزاهة والشفافية، كما تم عرض لفيلم تسجيلي لأحد قضايا الإتجار في الأعضاء البشرية والتي تم ضبطها عن طريق ضباط الهيئة والقبض على أعضائها.

احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد

ووجه محافظ أسيوط التحية والشكر لجميع الحاضرين على مشاركتهم في الاحتفالية السنوية لهيئة الرقابة الادارية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد مؤكدًا أهمية مواجهة الفساد بكافة أشكاله ونشر قيم النزاهة والشفافية وأهمية تكاتف الجميع لمواجهة تلك المشكلة والعمل دومًا نحو تطبيق القوانين واللوائح وخدمة المواطنين، مشيدًا بمجهودات هيئة الرقابة الإدارية التي تمثل الدرع الحامي للجهاز التنفيذي والشريك في حماية المال العام من خلال رؤيتها لمحاربة الفساد المالي والإداري وجميع أنواع الفساد وحماية المال العام والتصدي لأي انحراف مشيرًا إلى أن القضاء على الفساد هو أحد السبل الرئيسية لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيدًا بمجهودات الدولة لمحاربة الفساد وما تبنته منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوضع استراتيجية متكاملة للقضاء على الفساد وتعديل القوانين لتجريمه وتكاتف جميع أجهزة الدولة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتوفير آليات قانونية فعالة يتم تطبيقها على مراحل.

احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد

كما وجه المحافظ رسالة لكافة الأجهزة التنفيذية بالتصدي لظاهرة الفساد الإداري من خلال تفعيل آليات الرقابة الداخلية لتعمل جنبًا إلى جنب مع الرقابة الخارجية التي تقوم بها الهيئات والأجهزة المختصة داعيًا لعقد سلسلة من الندوات لتوعية العاملين بسبل مكافحة الفساد وعرض جهود الدولة في مكافحة الفساد ومنعه ‏وتوضيح خطورته على التنمية.

احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد

من جانبه، قدم رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط اللواء أحمد شوقي الشكر لمحافظ أسيوط على جهوده ودعمه الدائم لعمل هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة مشيدًا بتوجهات القيادة السياسية في مكافحة الفساد مؤكدًا أننا نشهد عصر لم نراه من قبل من حيث الإرادة السياسية لمكافحة الفساد مقدما شرح لمهام الهيئة والخطة الاستراتيجية التي يتم العمل بها وكانت البداية التشريعية أعقاب ثورة يونيو على مرحلتين فالمرحلة الأولى تم تنفيذها من عام 2014 حتى عام 2018 والمرحلة الثانية من 2018 حتى عام 2022 مشيرًا إلى أن تعريف الفساد هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة موضحًا أن الرقابة الإدارية قادرة على التفرقة بين الخطأ الإداري الطبيعي وهو أمر وارد الحدوث وبين الفساد مستعرضًا جهود الهيئة واختصاصاتها ودورها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام مؤكدًا أن تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي أحد أهم الوسائل للحد من الفساد داعيًا بأن يتحلى كل فرد في المجتمع بالإيجابية في البلاغ عن أي فساد يواجهه حتى يتم القضاء عليه نهائيا.

احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد

كما تم افتتاح معرض الفن التشكيلي لأساتذة كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط وفي نهاية الاحتفالية تم عرض لبعض الاغاني الوطنية لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط بقيادة المايسترو حسام حسني.

احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد

وتحتفل مصر والعالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر للاحتفال به من كل عام من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحته ومنعه وتنص المادة 218 من الدستور على أن "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك" وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون"، ومن هذا المنطلق كان هناك التزام على الدولة بإطلاق الاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد عام 2014، ثم إعادة إعداد الاستراتيجية وإطلاق المرحلة الثانية منها في عام 2019 والتى تستمر حتى 2022.