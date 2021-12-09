جامعة إسلسكا: تأهيل 1500 موظف حكومى خلال 10 سنوات

قالت الدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة إسلسكا مصر، إن الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين على درجة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية، يعد خطوة جديدة لإعداد جيل جديد من موظفين قادرين على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأشارت العارف إلى أن تخريج دفعة جديدة من شباب العاملين بالجهاز الإداري للدولة يأتي فى إطار بروتوكول تعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي لتأهيل 1500 موظف على مدى 10 سنوات بتمويل قدره 70 مليون جنيه، موضحة أن الدفعة الجديدة تضم 404 موظفين 70 % منهم يمثلون الوزارات و30% من الهيئات، وتبلغ نسبة الإناث نحو 55% من إجمالى الحاصلين علي ماجستير إدارة الأعمال مقابل 45% من الخريجين الذكور.

جاء ذلك خلال حفل تخرج نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعدد 404 من موظفين حكوميين حاصلين على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية من جامعة إسلسكا، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة قيادات شركات القطاع العام المصرية، والدكتور علي المليجي، رئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا مصر، والدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة إسلسكا مصر والدكتورة فرنواسز كروز، المدير الأكاديمي بجامعة إسلسكا باريس.

َوتقدم جامعة إسلسكا مصر منحا جزئية وكلية لدرجات الدبلوم العام والماجستير في مجال ريادة الأعمال، بالتعاون مع الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية، من خلال شركائها بوزارات التخطيط والتعليم العالي والشباب والرياضة.

ويأتي حفل التخرج في إطار المبادرة الوطنية لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية للمناصب القيادية بالوزارات؛ والتي تهدف إلى تكوين قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية، كي تكون مؤهلة للعمل السياسي والإداري للدولة، وذلك من خلال إطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات المختلفة.