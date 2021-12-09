الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

السبت.. احتفالية لتكريم الفائزين بكأس الأزهر للوافدين

كأس الأزهر
كأس الأزهر

ينظم مركز تطوير تعليم الطلاب ‏الوافدين والأجانب بالأزهر، السبت المقبل، احتفالًا لتكريم الفائزين بكأس الأزهر للوافدين، وذلك بأرض الملاعب بمدينة البعوث الإسلامية، بحضور قيادات الأزهر وبعض ‏سفراء دول الطلاب الفائزين بكأس الأزهر للوافدين، ويتضمن التكريم تسليم كُؤُوس وميداليات ‏للفائزين.‏

انطلقت بطولة كأس الأزهر للوافدين لأول مرة في سبع ألعاب ‏رياضية مختلفة تشمل( كرة ‏القدم- كرة اليد- كرة السلة-  كرة الطائرة-  تنس الطاولة- كراتية - ‏ألعاب القوى)، وتعد أكبر ‏بطولة رياضية للطلاب، حيث تضم 24 فريقًا لكرة القدم بواقع 443 لاعبًا، وتضم 6 فرق ‏لكرة ‏السلة بواقع 98 لاعبًا ولاعبة، كما تضم 14 فريقًا لكرة الطائرة بواقع 159 لاعبًا ولاعبة، ‏إضافة إلى 3 فرق لكرة اليد بواقع 37 لاعبًا ولاعبة، و12 فريقًا لرياضة الكراتية بواقع 120 ‏لاعبًا، ‏و300 لاعبًا ولاعبة لألعاب القوى.‏

وتستهدف البطولة الطلاب الوافدين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، وكذا ‏مرحلة ‏الدراسات العليا بالأزهر الشريف، وتهدف البطولة إلى بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة ‏وشغل أوقات فراغ الوافدين بإحداث ‏نقلة ‏نوعية في أنشطتهم الرياضية ‏وخلق التآلف فيما بينهم ‏على اختلاف ثقافاتهم وبلدانهم، مع ‏إعداد ‏وخلق جيل من الأبطال الرياضيين المنتسبين للأزهر؛ ‏ليمثلوا بلادهم في الألعاب ‏العالمية، ‏وليكونوا ‏نموذجًا يُحتذى به بعد عودتهم إلى بلادهم.‏

 

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بطولة كأس الأزهر للوافدين مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين

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وائل لطفي

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