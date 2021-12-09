الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل 4 أيام لحيازته 75 طربة حشيش في الإسكندرية

حشيش
حشيش

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 75 طربة حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بمخدر الحشيش متخذا دائرة قسم شرطة العامرية ثان مسرحاً في ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليه حال استقلاله سيارة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 75 طربة من مخدر الحشيش وزنت 7.5 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

نيابة العامرية الإسكندرية عاطل 75 طربة حشيش الإتجار بالمخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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