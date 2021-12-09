الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل صاحب سوبر ماركت فى حلوان 15 يومًا

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس عامل 15 يوما على على ذمة التحقيق، بتهمة قتل صاحب سوبر ماركت بسبب مشادة كلامية بينهما.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخص لقيامه بقتل صاحب سوبر ماركت فى منطقة حلوان، بعدما تعدى عليه بمفك بسبب خلاف على شراء بعض المستلزمات منه، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها صاحب سوبر ماركت متوفى نتيجة لإصابته بعدة طعنات، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتمكنوا من القبض على المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة وتم تحريز الأداة المستخدمة في الحادث، وتمت إحالته للنيابة التي تولت التحقيق فى الواقعة.

قاضي المعارضات جنح حلوان محكمة صاحب سوبر ماركت قتل

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