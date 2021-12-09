تكريم الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة بالقليوبية

كرم الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسماح إبراهيم وكيل المديرية، الطلاب المشاركين فى مسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الإعدادية والثانوية العامة، بقاعة الاجتماعات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

من الجدير بالذكر أن فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة جرت على مستوى المحافظة بعد التصفيات النهائية بـ١٢ إدارة تعليمية بالمحافظة بتنفيذ ورعاية إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية بقيادة محمد حسن، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وفريق العمل بالعلاقات العامة (عماد عبدالوهاب، غادة محمود، هبة جاد) والعلاقات العامة بجميع الإدارات التعليمية واشتراك موجهي المواد الأساسية بالمديرية والإدارات التعليمية.

وأعلنت المديرية النتيجة على مستوى المحافظة في المرحلة الإعدادية:

في المركز الأول/ مدرسة شبلنجة الإعدادية المشتركة-إدارة بنها التعليمية

المركز الثاني/ مدرسة الخانكة الإعدادية بنات-إدارة الخانكة التعليمية

المركز الثالث/ مدرسة زوسر الخاصة عربي-.إدارة شرق شبرا التعليمية

المرحلة الثانوية:

المركز الأول/ مدرسة المنشأة الكبرى الثانوية المشتركة- إدارة كفرشكر.

المركز الثاني/ مدرسة طحا نوب الثانوية المشتركة-إدارة شبين القناطر.

المركز الثالث / مدرسة عرب جهينة الثانوية المشتركة-إدارة شبين القناطر.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أثناء اللقاء مع أبنائه الطلبة، إن تحقيق الطلاب المراكز المتقدمة وفوزهم في المسابقة يأتي كنتيجة لانتظام العملية التعليمية والجهد المبذول من المدرسين فى جميع مدارس المحافظة.

وهنأ الطلاب المكرمين بتفوقهم المميز، مطالبًا إياهم بالاستمرار على النجاح ومواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين، مؤكدًا أن التعليم هو قاطرة التقدم، وطلاب العلم هم حاملو مشاعل التنوير الذين يحملون على عاتقهم بناء مصرنا الحديثة.

ووجه تحية إعزاز وتقدير لأولياء الأمور لدورهم في رعاية أبنائهم وتوفير المناخ المناسب لهم للتفوق، ومعربًا عن تقديره للقائمين على قطاع التعليم العام لما بذلوه من جهد والوصول إلى هذا الأداء المتميز، موجهًا الشكر للقائمين على المسابقة (فريق العلاقات العامة بالمديرية وفي كل الإدارات التعليمية، توجيه المواد الأساسية).

وقدمت سماح وكيل المديرية التهنئة للطلاب المكرمين على تفوقهم، معربة عن تقديرها لأسرهم على ما بذلوه من جهد لمعاونتهم على تحقيق هذا النجاح، الذي يعد نتاج منظومة متكاملة من الجهد والتعب والتركيز، مشيرًا إلى أن ما حققه الطلاب خطوة أولى في مسيرة حياتهم العملية.