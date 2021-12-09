لجنة المحافظات بالقومى للمرأة تنظم ندوة بعنوان «أسرة بلا عنف»

نظمت لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة، برئاسة دكتورة سهام جبريل عضوة المجلس ومقررة اللجنة، اليوم، ندوة بعنوان "أسرة بلا عنف"، بحضور النائبة سناء السعيد عضوة المجلس ومقرر مناوب اللجنة، وعضوات وأعضاء اللجنة، واستهدفت أعضاء فروع القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك في إطار حملة الـ١٦ يومًا من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأشادت الدكتورة سهام جبريل بجهود الدولة المصرية لمواجهة كل أشكال العنف ودعم مكانة المرأة المصرية، مشيرة إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان إلى ٢٨%، وأكدت على أهمية الإرادة السياسية الواعية التي تحترم المرأة وتقدرها، كما تحدثت عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ومحاورها الأربعة الرئيسية (التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية من جميع أشكال العنف).

وتحدثت سناء السعيد عن القوانين والتعديلات التشريعية فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى حملة طرق الأبواب التي تنطلق تزامنا مع حملة الـ١٦ يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة وتتضمن التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث والذى صدق عليه السيد رئيس الجمهورية فى أبريل الماضى، بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث، كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة على رأس المؤسسات التي تدعم قضية القضاء على ختان الإناث.

وسلط الكاتب محمد نبيل محمد الضوء على أهمية إعلاء القيم الثقافية لمواجهة كل أشكال العنف ضد المرأة والأسرة المصرية، كما أكد على أن المرأة أيقونة العمل الوطني في المجتمع المصري.

وتحدثت الدكتورة إقبال السمالوطي في جلسة بعنوان "التكنولوجيا الرقمية والعنف الأسري" عن حق المرأة في تعلم المهارات التكنولوجية، ولا سيما خلال جائحة كوفيد-١٩ بهدف تمكينها الاقتصادي، كما تحدثت عن التعريف الدقيق لمحو الأمية الرقمية، بالإضافة إلى أهمية بناء الإنسان، وتحدثت عن برنامج المرأة والحياة لمحو الأمية الأبجدية والرقمية والثقافية.

فيما تحدثت الدكتورة هالة يسري عن الإقصاء المجتمعي للمرأة الريفية، وقدمت حزمة من التوصيات لإحداث طفرة في المجتمع وكسر الصور النمطية التي تعرقل تمكين المرأة الاقتصادي والسياسي.

وتحدثت حميدة عبدالمنعم في جلسة بعنوان "مصر بلا ختان"، أوضحت خلالها أهمية الإجراءات التنفيذية والتطبيق العملى للقانون، مشيرة إلى أهمية نشر الوعي المجتمعي.

وأضافت حنان عبدالقادر خلال جلسة بعنوان "وحدات مناهضة العنف ضد المرأة... من أجلك أنت" أن الحرمان من الميراث والزواج المبكر وإجبار الفتاة الصغيرة على العمل تعد من أشكال العنف، مشيرة إلى أن الهدف من وحدات مناهضة العنف ضد المرأة هو توفير بيئة آمنة لها.

وتحدث الدكتور مسعد عويس عن المرصد العلمي لحقوق المرأة، مشيرًا إلى أهمية تمكين المرأة على كل المستويات والتى تنعكس على النهوض بالمجتمع.

وعلى هامش الندوة تم تنظيم معرض للمنتجات اليدوية للسيدات.