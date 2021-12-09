الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تطبيقات التعليم الجديد في المدارس المصرية».. ندوة بالمؤتمر العلمي لتربية المنوفية

المؤتمر العلمى الدولي
المؤتمر العلمى الدولي الحادى عشر

يواصل المؤتمر العلمي الحادي عشر الدولي الرابع لكلية التربية جامعة المنوفية التعلم والتعليم الجديد وتنمية كفايات القرن الواحد والعشرين فرص وتحديات فعالياته لليوم الثاني بندوة "حول تطبيقات التعليم الجديد في المدارس المصرية". 

الفعاليات برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

الندوة برئاسة الدكتور صبحي شرف عميد الكلية ورئيس المؤتمر وهاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية وتحدث فيها كل من الدكتور أشرف العربي مدير عام التعليم الخاص، الدكتور أحمد سويد مدير عام التعليم الفني، نبيل الوكيل مدير عام مدارس “future” الدولية واللغات بمنوف والسادات وأشرف عزب مدير مدرسة الجيل الجديد بالباجور.

استهدفت الندوة تفعيل تطبيقات التعليم الجديد في ضوء رؤية مصر 2030 وكيفية تقدم وزارة التعليم  من خلال توظيف نتائج الأبحاث والدراسات التي تتم في الحقل التربوي بواسطة كليات التربية والمراكز البحثية المختلفة والمعنيين بأمور التعليم في الحقل التعليمي حتى يمكن تطوير منظومة التعليم الجديد التى تتخذها وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية من أجل الوقوف على أهم المشكلات التي يعاني منها الواقع التربوي وتقديم حلول تطبيقية لها ونفس الوقت تطوير النظام القائم بما يسمح بتحقيق أهدافه في إعداد طالب احترافي يتميز بخصائص وكفايات عصرية يتطلبها سوق العمل في إطار إيجاد شراكة فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني والمعنيين بأمور التعليم حتى يمكن الوصول إلي صياغة جديدة لمنظومة التعليم الجديد أخذا بالاعتبار كل ماتتم مناقشته في الندوة.

 

وزارة التعليم أشرف العربي مبارك مصر مؤتمر لقاء مجتمع مشكلات مصري تعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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