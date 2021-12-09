الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الفساد وأثره السيئ على الفرد والمجتمع» فى ندوة توعوية بجامعة المنوفية

الندوه
الندوه

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية ندوة توعوية وتثقيفية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت عنوان "الفساد وأثره السيئ على الفرد والمجتمع" بقاعة المؤتمرات بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبدالرحمن الباجوري  مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

حاضر بالندوة الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الديار المصرية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وشهدت الندوة حضور الدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب والمستشار الإعلامي للجامعة، والمحاسب جلال عبد السلام القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور ياسر الصعيدي من كلية الآداب، واللواء عماد المسيدي مدير إدارة أمن الجامعة، وأمل الصاوي مدير إدارة الأسر والإتحادات الطلابية برعاية الشباب، مسئولى رعاية الشباب بالجامعة، بجانب حضور عدد من اتحادات طلاب الكليات وأسرة طلاب من أجل مصر  ولفيف من طلبة وطالبات كليات الجامعة الذين حرصوا على التواجد من أجل الاستماع والاستفادة من تواجد الدكتور مجدي عاشور.

ورحب الدكتور عبدالرحمن الباجوري بتواجد الدكتور مجدي عاشور في رحاب جامعة المنوفية وتواجده وسط طلاب الجامعة.

وتطرق عاشور خلال الندوة إلى خطورة انتشار الفساد في جوانب الحياة، حيث إن هناك خمسة مقاصد وهى، النفس والعقل والدين والكرامة الإنسانية والمال.

وأوضح أن جميع الديانات جاءت لتحقيق تلك المقاصد الخمس والمحافظة عليها، مشيرا إلى الفساد في النفس مثل الرشوة التي تعد قضية أخلاقية في الأساس الأول تدمر النفس والأسرة والمجتمع، وتتسبب في حالة من عدم الاستقرار وعدم البركة التي تصيب من جمع الأموال بطرق غير شرعية ودون وجه حق لقضاء مصالح معينة، كما أن تقديم الرشاوي يتسبب في تقوية جانب الفساد.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أنه ما دام هناك أرض هناك فساد وتسعى الدولة المصرية لتقليله ومحاربته بشتى الطرق من خلال المجلس القومي لمكافحة الفساد والمتابعة المستمرة والفعالة للفاسدين.
كما أوضح أن تعطيل مصالح المواطنين من جانب بعض المسئولين نوع من أنواع الفساد في الأرض، كما أن انتشار الفساد في أي مجتمع يأتي من قلة الصلاح في الأرض.

وأكد الدكتور مجدي عاشور أن منظومة القيم الأخلاقية والتوعية بها، والسير على نهجها وتطبيقها على النفس، من أهم وأكبر الأشياء التي تتسبب في إزالة الفساد.

وأشار إلى أن وسائل التواصل الإجتماعي تعد من أهم أسباب الانفصال والطلاق في العصر الحالي ومن الفساد في الأسرة .
وتحدث الدكتور حسن خطاب وكيل كلية الآداب عن أهمية مكافحة الفساد، وأشار إلى أنه لا يمكن للإنسان أن يكون صالحا إلا إذا كان صالحا من داخله .

وأشار إلى أن الشباب هم زهرة المستقبل وعليهم الحصول على المعلومات من مصادرها والتحقق من صحة ما يقال وينشر على صفحات التواصل الاجتماعي قبل نشره، مشددا على أن هناك مسئولية دينية وقومية تقع على عاتق كل مواطن داخل المجتمع المصري لمواجهة الفساد بكافة صوره وأشكاله.

واختتم الدكتور مجدي عاشور الندوة بالإجابة عن تساؤلات عدد من الطلاب وتوضيح عدد من المفاهيم المغلوطة لديهم وتبصيرهم بالمفاهيم الصحيحة التي تقودهم إلى النور والطريق الصحيح .

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