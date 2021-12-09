محافظ مطروح: جهود مكافحة الفساد فى مصر تتم وفق ضوابط علمية

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على استمرار مسيرة حماية الوطن من كل عدو ظاهر أو خفى يتربص ليقتنص أو ينال ما ليس له بغير وجه حق كالاستيلاء على المال العام أو استغلال النفوذ أو الرشوة أو التهاون في تطبيق النظام أو المحاباة والمحسوبية أو المجاملة أو يضر بالمصلحة العامة وغيرها.

وقدم محافظ مطروح الشكر إلى فرع الرقابة الإدارية بمطروح على تنظيم ندوة هيئة الرقابة الإدارية ودورها في مجال مكافحة الفساد والقضاء عليه والحرص على مشاركة المسؤولين، وتكاتف الجميع لمنع الجريمة قبل وقوعها ومحاربة الفساد لبناء الوطن والحفاظ عليه.

وأشار محافظ مطروح الى أنه مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد وما تهدف إليه الندوة من زيادة الوعى المجتمعى بأهمية مكافحة الفساد وتكاتف الجميع جنبًا إلى جنب مع مشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجهاز الإداري في منع الفساد والوقاية منه والمشاركة في جهود التنمية والتعاون من أجل غدٍ أفضل.

وأضاف أن جهود مكافحة الفساد فى مصر تتم حالياً وفق ضوابط وأسس علمية تقوم على تطوير الجهاز الإداري ليعمل بكفاءة وفعالية وتدريب العاملين به مع التوسع في الميكنة والدفع الإلكتروني وميكنة الخدمات العامة بما لا يسمح بأي تجاوز أو أهواء شخصية وبما يقضى على الفساد المالي والإداري.

وأوضح أنه تم تفعيل منظومة تلقي الشكاوى المعنية بمكافحة الفساد مع وضع العقوبات والجزاءات الرادعة، مشيداً بجهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لنشر قيم النزاهة والشفافية ودور جميع أجهزة الدولة الرقابية خاصة هيئة الرقابة الإدارية ودورها الوطني الهام برجالها المخلصين في مكافحة كافة أوجه الفساد.

وتابع أنه يتم الإعلان عن حالات الفساد التي يتم اكتشافها بشتى أنواعها بكل شفافية وعدم التهاون للحفاظ على مصالح المجتمع مع سعى الدولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لتتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية رغم التحديات المحيطة وذلك يؤكد على جدية الدولة نحو تطهير مؤسساتها وبناء دولة حديثة تهتم بكرامة المواطن وإعلاء مصلحة الوطن.