الخميس 09 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عنصر إجرامي وراء سرقة سيارة من أسفل عقار فى شبرا

سرقة سيارة
سرقة سيارة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على عنصر إجرامى وراء سرقة سيارة من أسفل عقار سكنى بمنطقة شبرا، وحرر محضر بالواقعة.            

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها أسفل العقار سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، كما أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكنه وباستدعاء المُبلغ تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة عنصر إجرامي سرقة سيارة شبرا قسم شرطة شبرا

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