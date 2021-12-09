المشاركون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم: مصر أرض مباركة بأنبياء الله

استقبل الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم، عددًا من المتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأشاد المتسابقون، خلال زيارتهم الأولى إلى مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، و أكد المتسابق محمد طارق الأنصاري، أن المشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تقيمها جمهورية مصر العربية فرصة ذهبية، و أنه سمع عن مكانتها بين المسابقات العالمية للقرآن الكريم، وأنها من أكثر المسابقات العالمية نظاما وتنسيقا وأهمية، وتميزها وعراقتها نابع من أن مصر بلد القرآن الكريم، اهتمت بالقرآن وأهله فأشهر قراء العالم وأتقنهم للقرآن الكريم مصريون ومنهم على سبيل المثال الشيخ الحصري والشيخ المنشاوي.

- كنت أتمنى زيارة الأرض المباركة بسيناء المذكورة في القرآن



ووجه "الأنصاري" الشكر لوزير الأوقاف ولوزارة الأوقاف المصرية، على إتاحة فرصة المشاركة والحضور إلى أرض مصر المباركة، وتابع قائلا:"أشكر لهم حسن الاستقبال وحفاوة اللقاء ، وكم تمنيت هذه الزيارة منذ سنوات حين قرأت عن مصر وما حظيت به أرضها المباركة من بركات أنبياء الله ، وكم كنت أتمنى أن أزور الأرض المباركة بسيناء العامرة المذكورة في القرآن وخاصة جبل الطور والوادي المبارك والبقعة المباركة، ومنذ عاينت عيني جمال مصر أخذت على نفسي عهدًا أن أحدث أهل الهند عنها وعن ما حباها الله تبارك وتعالى به من طبيعة خلابة ساحرة وشعب كريم مضياف".

من ناحيته عبر المتسابق منهاج أحمد الأنصاري ، عن مدى السعادة التي غمرت قلبه حين أخبر بترشحه للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمصر، فعظمتها نابعة من عظمة مصر وقرائها، قائلا:"أدعو جميع أصدقائي بالهند إلى حفظ القرآن الكريم ليشاركوا بهذه المسابقة العالمية ".

وأكد أنه رأى من أول وهلة ما تتمتع به هذه المسابقة من حسن التنظيم ، مشيدًا بحفاوة الاستقبال بما ينبئ عن اهتمام دولة مصر بأهل القرآن الكريم وأصالة شعب مصر العريق.

وكان قد وصل عدد من المتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم من مختلف دول العالم العربي والإسلامي ، والتي تبدأ فعالياتها يوم السبت المقبل بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة ، و وصل كل من محمد طارق الأنصاري، ومنهاج أحمد من دولة الهند، و نذار سلطان من دولة كازاخستان للمشاركة في الفرع الثاني لغير الناطقين بالعربية.

كما وصل آدم عبد العزيز من دولة الجابون، درامي إسماعيل من دولة كوت ديفوار ، للمشاركة في الفرع الثاني، ووصلت نور محمد عبد الله سلطان المحمودي من دولة الإمارات للمشاركة في الفرع الأول، والمتسابق خاسوخانوف بيت خاندرامي إسماعيل من دولة الشيشان للمشاركة في الفرع الثاني.