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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الخميس 9-12-2021

الخضراوات
الخضراوات

شهدت أسعار الخضروات، اليوم الخميس، استقرارا في سوق الجملة، وفق الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوحت أسعار الطماطم اليوم بين 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو تسليم السوق وزن الشراء الواحد "قفص"، كما يبلغ سعر كيلو البطاطس بين 2 و5 جنيهات للكيلو  بوزن شراء جملة بـ" الشوال".

كما سجل سعر الكوسة بين 2.75 و5 جنيهات للكيلو، وسعر خيار الصوب من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر كيلو البصل من 2 إلى 3.25 جنيه ، وارتفع سعر كيلو الفاصوليا ليسجل من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو بعد أن سجل متوسط سعر الكيلو في الأسبوع الماضي 3.5، في حين سجل كيلو الجزر من 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو تسليم السوق، وسعر الباذنجان البلدى من 1.5 إلى 3.5 جنيهات للكيلو، متوسط سعر الملوخية من 1.5 للكيلو إلى 3 جنيهات.

وجاء سعر كيلو البامية من 6 إلى 9 للكيلو، والبسلة من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو، وسعر السبانخ من 3 إلى 4 جنيهات للكيلو، وسجل كيلو البطاطا سعرا من 1.5 إلى 3 للكيلو، في حين أن كيلو الثوم سجل من 18 إلى 22 جنيها للكيلو.

وأعلن المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن نتائج تقرير لجنة متابعة الأسواق التابع للاتحاد العام للغرف التجارية لرصد حركة أسعار وتوافر السلع خلال شهر نوفمبر الماضي.

 وأوضح “العربي”، أن الأسواق شهدت خلال الشهر الماضي انخفاضًا كبيرًا في أسعار الخضر والفاكهة الطازجة والدواجن وبيض المائدة، فيما شهدت أسعار اللحوم البلدية ارتفاعًا في كافة أسواق محافظات مصر مقارنة بالشهر السابق.

ولفت إلى انخفاض أسعار الخضروات بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 50% على مختلف الأنواع، بينما انخفضت أسعار الفاكهة، بنسب تراوحت بين 17 إلى 35%، كما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء بنسب تراوحت بين 15 و 20%.

وتابع “كما استمرت أسعار البيض الأبيض في الانخفاض لتسجل 10% انخفاضا جديدا خلال الشهر الماضي مقارنة بأكتوبر السابق، كما انخفضت أسعار الأسماك الطازجة بنسبة تراوحت بين 7 إلى 12 %”.

وواصل “وشهدت أسعار اللحوم ارتفاعا طفيفا تراوح بين 7 الى 10 % حسب النوع والمحافظة، كما تم رصد ارتفاعا في سعر البيض البلدي الأحمر بحوالي 5%، وكذلك أسعار الدقيق وبعض المخبوزات والمسلي الطبيعي بنسب طفيفة قدرت بمتوسط 5% عن الشهر السابق ومنتجات الألبان بنسب تراوحت بين 5 و17%”.

أسعار الخضروات سوق الجملة سوق العبور أسعار الطماطم كيلو البطاطس

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وائل لطفي

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