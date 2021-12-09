النيابة تستمع إلى أقوال طفلين يستغلهما والداهما في التسول بالبساتين

تستمع نيابة البساتين الجزئية، اليوم الخميس، إلى أقوال طفلين يستغلهما والداهما في أعمال التسول واستجداء المارة، والذين أكدا أنهما لا يعلما شيء وأنهم يرافقوا والداهما فقط.

كانت أمرت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات ؛ لاتهامه باستغلال طفليه في التسول واستجداء المارة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات مقطع فيديو متداول علي فيسبوك متضمنا قيام أحد الأشخاص بالتسول رفقة طفلين بمنطقة البساتين.

وتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، متضمناً تواجد أحد الأشخاص وبرفقته طفلان متخذين من الحدائق بمنطقة البساتين بالقاهرة مأوى لهم.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وبرفقته نجليه "صبى سن 4 سنوات ، وفتاة سن 6 سنوات" ولا يحمل ثمة أوراق ثبوتيه تفيد صلته بهما.

وبمواجهته أقر بقيامه بأعمال التسول واستجداء المارة مستغلاً نجليه لتحقيق عائد مادي ، وأضاف بأنه يتخذ من الحدائق والطرقات العامة مأوى لهم لاحتراق محتويات مسكنه، وبسؤال نجلته أيدت ذلك.

وتم التأكد من الأوراق الثبوتية الخاصة بالطفلين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.