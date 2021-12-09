ضبط موظف بالبحيرة سهل للغير الاستيلاء على المال العام

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (مسئول بإحدى الجهات الخاصة بالشئون الصحية بالبحيرة) لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى والاتفاق مع (بعض المنتفعين) بالوحدات السكنية الخاصة بـ"محل عمله" وقيامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال قيام المنتفعين المشار إليهم بالتصرف فيها بالبيع أو الإيجار لآخرين "دون وجه حق"، حيث أن تلك الوحدات السكنية مملوكة لإحدى الجهات الحكومية والإشراف عليها من قِبل جهة عمله، مما ترتب عليه الاستيلاء على المال العام والإضرار به وتربيح الغير بمبلغ مالى قرابة الـ(مليون) جنيه.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.