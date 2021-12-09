الخميس 09 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط موظف بالبحيرة سهل للغير الاستيلاء على المال العام

ضبط موظف
ضبط موظف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (مسئول بإحدى الجهات الخاصة بالشئون الصحية بالبحيرة) لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى والاتفاق مع (بعض المنتفعين) بالوحدات السكنية الخاصة بـ"محل عمله" وقيامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال قيام المنتفعين المشار إليهم بالتصرف فيها بالبيع أو الإيجار لآخرين "دون وجه حق"، حيث أن تلك الوحدات السكنية مملوكة لإحدى الجهات الحكومية والإشراف عليها من قِبل جهة عمله، مما ترتب عليه الاستيلاء على المال العام والإضرار به وتربيح الغير بمبلغ مالى قرابة الـ(مليون) جنيه.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

مسئول الشئون الصحية البحيرة الوحدات السكنية المال العام الإيجار

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