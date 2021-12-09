توجهت لاستقلاله فدهسها.. مصرع طالبة أسفل عجلات القطار بالشرقية

لقيت طالبة مصرعها إثر سقوطها أسفل عجلات القطار بمحطة أنشاص الرمل بمحافظة الشرقية، أثناء توجها للمحطة لركوب القطار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول هدى سالم نبيه 18 عامًا طالبة مقيمة تل الجراد، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث الوفاة سقوط الطالبة أسفل عجلات القطار بمحطة أنشاص الرمل دائرة مركز بلبيس، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.