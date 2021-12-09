الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الأمن يؤكد دعمه لسيادة العراق وأمنه واستقلاله

مجلس الامن
مجلس الامن

جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي الدعم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وازدهاره وللعملية الديمقراطية، شيرين من جديد إلى أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، ومجددين دعمهم لأمن العراق وللحرب المستمرة ضد الإرهاب، بما في ذلك ضد داعش.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار الأعضاء إلى ضرورة محاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية التي وقعت في مدينة البصرة أمس الأول، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين، مجددين التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بصرف النظر عن دوافعها، وأينما وحيثما ارتكبت وأيّا كان مرتكبوها.
وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الدول على التعاون بنشاط مع حكومة العراق وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ولفت الأعضاء إلى ضرورة أن تكافح جميع الدول بجميع الوسائل التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي.
وفي تغريدة على حسابها على “تويتر”، أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بشدة تفجير البصرة، ودعت إلى محاسبة الجناة وتعزيز الوحدة الوطنية لإحباط مثل هذه المحاولات لزعزعة استقرار العراق.
وفي وقت سابق، كشف محافظ البصرة أسعد العيداني، الثلاثاء الماضي، تفاصيل هجوم البصرة الإرهابي، موضحا أن عدد القتلى في الانفجار غير محدد حتى الآن، ولكن بشكل مبدئي هناك مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين في الانفجار قرب المستشفى الجمهوري، وأن الهجوم نفذه إرهابي بدراجة نارية مفخخة، وفقا لقناة العربية.

يأتي هذا فيما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، الإطاحة بمنسق ما يسمى "ديوان العشائر" في تنظيم "داعش" بمحافظة نينوى شمال البلاد.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة من مصادر لواء المشاة 71 في العمق السوري، أفادت بوجود أحد الإرهابيين يروم اجتياز الحدود الدولية باتجاه أراضينا، وأنه كان على موعد مع أحد الأشخاص من أهالي الموصل لغرض اللقاء به".

نيويورك الولايات المتحدة العراق مجلس الأمن هجمات البصرة

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