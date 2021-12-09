الخميس 09 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

عضو بـ«الشيوخ» يثمن الاهتمام الرئاسي بالإعداد لمؤتمر تغير المناخ «COP 27»

الدكتور محمد الصالحى
الدكتور محمد الصالحى

أشاد الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، بالاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإعداد الجيد لمؤتمر تغير المناخ (27 COP) المقرر انعقاده في مدينة السلام العالمية شرم الشيخ.

وأكد الصالحي، في بيان أصدره اليوم، أهمية الاجتماع الأول لجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP 27” الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشارك فيه بالحضور الفعلي، وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي. 

كما شارك كل من؛ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.  

وأشاد بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، على حرص الحكومة على سرعة عقد الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية باستضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP 27)، نظرًا لأهمية هذا الملف بالنسبة لمصر، معربًا عن أمله في أن يخرج هذا المؤتمر بالصورة المشرفة التي تعكس مكانة وقيمة مصر، وتظهر للعالم جهودها الصادقة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية نحو حماية البيئة وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة إضافة إلى تأكيد رئيس الوزراء إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإعداد لهذا المؤتمر علي أعلى مستوى، لما له من أبعاد سياسية بخلاف الأبعاد البيئية، مؤكدًا أنه سيتم تسخير كل الإمكانات التي تسهم في الخروج بهذه الفعالية العالمية في أفضل صورة ممكنة.

تجدر الاشارة إلى أن وزيرة البيئة (مقرر اللجنة العليا) التصور عرضت أمام المقترح حول مهام اللجنة العليا، والتي تضمنت التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف (COP 27)، واعتماد خارطة الطريق والخطة العامة للإعداد للمؤتمر، وتحديد أدوار ومسئوليات الوزارات والجهات المعنية بالنسبة للإجراءات والتجهيزات التنظيمية والإدارية واللوجستية، وتشكيل لجان تنفيذية متخصصة للإشراف على تنفيذ الاجراءات والتجهيزات اللازمة بالتنسيق مع اللجنة، واعتماد تقارير متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.

وعرضت الوزيرة نتائج الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين وزارة البيئة والوزارات المعنية لتحديد الأدوار والمسئوليات، والهيكل المؤسسي والتنظيمي المقترح، ومحاور العمل الستة المقترحة، وهي: محور سياسي، ومحور فني وتمويلي، ومحور دعم الاقتصاد، ومحور لوجستي ومالي، ومحور إعلامي، ومحور السياحة، فضلاً عن خطة العمل المبدئية لهذه المحاور.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بقيام الوزارات المعنية بدراسة التصور المقترح من وزيرة البيئة، وموافاة مقرر اللجنة العليا بالملاحظات والمقترحات، حتى يتسنى إقرار الخطة العامة في صورتها النهائية، تمهيداً للبدء في إجراءات التنفيذ، والتحضير للمؤتمر في نهاية الشهر الجاري.

مجلس الشيوخ الدكتور محمد الصالحي الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر تغير المناخ شرم الشيخ الامم المتحدة

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