«العسومي» يشارك في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي بتركيا

يتوجه عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى مدينة اسطنبول التركية، للمشاركة في أعمال الدورة السادسة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمقرر انطلاقها اليوم الخميس، وذلك تلبية للدعوة الواردة من الاتحاد.

وتأتي مشاركة البرلمان العربي في أعمال هذه الدورة تعزيزًا وتدعيمًا لأواصر التعاون مع اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومناقشة القضايا والتحديات المشتركة التي تهم العالمين العربي والإسلامي.

ومن المقرر أن يعقد رئيس البرلمان العربي، عددًا من اللقاء الثنائية مع بعض رؤساء برلمانات الدول العربية والإسلامية على هاش أعمال هذا المؤتمر.

ويضم وفد البرلمان العربي كلا من؛ النائب يوسف رحمانية، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والنائب شادية خضير الجمل، نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، والنائب خليل عطية عضو البرلمان العربي، والمستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي.

وقبل أيام عقدت هيئة البرلمان العربي اجتماعًا، استعرض خلاله رئيس البرلمان العربي، تفاصيل الزيارات الخارجية التي قام بها على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى كلا من العاصمة الإسبانية مدريد، والعاصمة الإيطالية روما، والنتائج الإيجابية التي تمخضت عنها لصالح خدمة القضايا العربية، فضلًا عن؛ أهميتها في تعزيز تواجد وتأثير البرلمان العربي في كافة المحافل الإقليمية والدولية والتي ستسهم بدورها في دعم قضايا المنطقة العربية.

وأشار إلى هذه الزيارات أثمرت عن عقد اتفاقية تعاون مهمة مع الاتحاد البرلماني الدولي هي الأولى مع برلمان إقليمي، فضلاً عن مشاركة البرلمان العربي في تدشين الشبكة البرلمانية لحركة عدم الإنحياز، والتي تمثل ثاني أكبر تجمع في العالم بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإطلاق البرلمان العربي مبادرة إعداد مدونة سلوك للعمل البرلماني من أجل تعزيز الديمقراطية، فضلاً عن مشاركته في اجتماعات فريق مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

كما أشار "العسومي" إلى إعلانه في اجتماعات مدريد أن المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف التابع للبرلمان، سيكون مركزا تنسيقيا مهما لمبادرة الساحل التي تبناها البرلمان العربي في شهر يوليو الماضي، وتبنتها رسميا القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب في شهر سبتمبر 2021.

وأوضح "رئيس البرلمان العربي"، أن الزيارة الرسمية إلى إيطاليا، شملت لقاءً مع رئيس مجلس النواب الإيطالي وهو ما أثمر عن الاتفاق على آليات عمل مؤسسية لتعزيز العلاقات العربية الإيطالية وتنسيق المواقف المشتركة، وايضا اللقاء مع فيرناندو كازيني الرئيس الحالي للمجموعة الإيطالية بالاتحاد البرلماني الدولي، بهدف سبل تعزيز العلاقات العربية الإيطالية على المستوى البرلماني، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأثنى أعضاء البرلمان العربي على هذه المشاركات الفعالة، التي تأتي استكمالاً لسلسلة النشاطات المكثفة التي بدأها البرلمان العربي على مدار عام كامل، وعمل خلالها على تدشين شراكات مؤسسية مع العديد من المؤسسات الدولية.