من الأسباب إلى الأعراض.. تفاصيل مرض ياسمين عبد العزيز بـ «أكياس الشيكولاتة»

حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز مساء أمس ضيفة على برنامج معكم مع منى الشاذلى على قناة CBC وتحدثت عن محنتها المرضية وما أصابها في البداية من مرض اسمه أكياس الشيكولاتة.

يستعرض “الدستور” في التقرير التالي كل ما يمكن معرفته عن مرض أكياس الشيكولاتة حسب تصريحات خاصة لـ"الدستور" من الدكتور عمرو طه استشارى أمراض النساء والتوليد.

ما هو مرض كيس الشيكولاتة؟

كيس الشوكولاتة هو كيس على أحد المبيضان مملوء بدم قديم، هذه الأكياس التي يسميها الأطباء أورام بطانة الرحم، ليست سرطانية، على الرغم من أنها تعني عادة أن الانتباذ البطاني الرحمي لدى المرأة شديد بما يكفي لتعقيد خصوبته، ما بين 20 و40 % من المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي يصابون بأكياس الشوكولاتة.

تبطن أنسجة بطانة الرحم، ويؤدي الانتباذ البطاني الرحمي إلى نمو هذا النسيج خارج الرحم أيضًا ويسبب ذلك فترات مؤلمة وغزيرة، ويمكن أن يتسبب أيضًا في تلف الأعضاء التي تؤثر عليه.

يقسم الأطباء الانتباذ البطاني الرحمي إلى مراحل، وفقًا لمدى انتشار أنسجة بطانة الرحم إلى مناطق أخرى من الجسم.

المرحلتان 3 و 4 هم الأشد خطورة، والأكثر احتمالاً للتسبب في أورام بطانة الرحم، وإذا لم تتلقى المرأة المصابة العلاج ، فقد تزداد شدته وقد تتطور أكياس الشوكولاتة.

ما هي أسباب انتباذ بطانة الرحم وأكياس الشكولاتة؟

عامل وراثي:

الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الانتباذ البطاني الرحمي هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

تدفق الدورة الشهرية إلى الوراء:

يحدث هذا عندما ينتقل الدم في اتجاه عكسي، متصاعدًا قناة فالوب بدلاً من الخروج من المهبل.

اضطرابات المناعة:

قد تسبب بعض مشاكل الجهاز المناعي، وخاصة اضطرابات المناعة الذاتية في تكون الأكياس.

التليفات:

يرتبط تلف الرحم أو الهياكل المحيطة بزيادة خطر الإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي، يمكن أن تحدث هذه الإصابات، أثناء الولادة القيصرية.

ما هي أعراضه؟

من المستحيل تشخيص كيس الشوكولاتة من الأعراض وحدها، بدلاً من ذلك يجب على الطبيب فحص المبايض باستخدام الموجات فوق الصوتية.

لتشخيص هذا النوع من الكيس بشكل قاطع، يحتاج الطبيب إلى فحص الأنسجة تحت المجهر، إذا كانوا لا يزالون غير متأكدين، فقد يوصون بإزالة الكيس للتحليل، وتتشابه أعراض كيس الشوكولاتة مع أعراض التهاب بطانة الرحم. يمكن أن تشمل:

ألم شديد على فترات.

ألم الحوض غير المبرر على فترات.

ألم أثناء ممارسة العلاقة الجنسية.

مشاكل في الجهاز الهضمي.

حركات الأمعاء المؤلمة.

فترات الحيض الثقيلة.

صعوبة في الحمل.

متى تتم إجراء عملية جراحية لإزالة تلك الأكياس؟

لو كان حجم الكيس كبير جدًا.

فترات مؤلمة كثيرة وقريبة من بعضها البعض.

هناك علامات على العقم.

يمكن أن تظهر أورام بطانة الرحم وغيرها من أعراض الانتباذ البطاني الرحمي مرة أخرى بعد الجراحة، لذلك قد يكون من الضروري في النهاية إجراء العديد من الإجراءات.

في بعض الأحيان، يقوم الأطباء بإجراء يسمى استئصال المبيض الذي يزيل المبيض ويمكن أن يخفف من أعراض الانتباذ البطاني الرحمي، ومع ذلك، لا ينصح الأطباء بهذا العلاج للنساء اللاتي يأملن في الحمل.